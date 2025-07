Contraloría: "Modelo de salud está en coma" e "intervenciones a EPS han sido desatinadas"

La Contraloría evidenció en un informe la crisis financiera que están atravesando las Entidades Promotoras de Salud (EPS), “revelando una profunda crisis estructural que compromete la sostenibilidad del sistema de salud y el acceso efectivo a los servicios para millones de colombianos”.

De acuerdo con los hallazgos del ente de control, la deuda acumulada de las EPS por concepto de servicios de salud asciende a $32,9 billones, lo que evidencia una insostenibilidad financiera y un estado crítico del sistema. En el informe, además, se detalló que 16 EPS presentan problemas de liquidez que limitan su capacidad de responder a sus obligaciones inmediatas.

Carlos Mario Zuluaga, vicecontralor, explicó en Noticias Caracol que este informe da cuenta de los estados financieros a corte del 31 de diciembre del 2024 de las 29 EPS. “Es una cifra que genera la pregunta sobre la viabilidad financiera de un modelo de salud que está acumulando deudas y que está teniendo numerosas insatisfacciones en la población frente a la prestación efectiva del servicio de salud”, expresó.

Para Zuluaga, las EPS que no tienen capacidad financiera, solvencia, capital mínimo de trabajo, no constituyen reservas técnicas y, entonces, “si un paciente tiene una enfermedad, no hay recursos guardados para que ese tratamiento se le pueda garantizar al paciente”.

En su análisis, por cada 100 pesos que les damos a las EPS, estas se gastan 110; es decir, “un hueco fiscal que se hace insostenible”.

La Contraloría señaló que es un mensaje de alerta para que el modelo se replantee en función de cómo hacer más eficiente el gasto. “Se hace más eficiente cuando controlamos las citas médicas, las órdenes médicas, la prestación del servicio, las hospitalizaciones, la doble facturación, eso mejora y hace que el gasto de salud tenga mayor eficiencia. No podemos creer que el gasto de la salud se resuelve con 33 billones de pesos y mañana, o 10 años, con 100 billones de pesos más”, añadió Zuluaga.

El vicecontralor Zuluaga añadió que “el modelo como está hoy ha fracasado” y añadió que las intervenciones han sido desatinadas. “No han logrado mejorar los indicadores. Todas las EPS intervenidas por el Gobierno no han mejorado el servicio, pero también es cierto que el modelo debe revisarse para que sea más eficiente en la prestación del servicio. Colombia tiene hoy el riesgo de que todos los afiliados no se les otorgue, con los recursos que hay hoy destinados a la UPC, la garantía de sus tratamientos”, anotó.

Entre las advertencias de la Contraloría está que las EPS adeudan $2,8 billones a operadores farmacéuticos. Esta situación, no obstante, a que en la vigencia 2024 les fueran pagadas cerca del 90% de la facturación (13.3 de 14.7 billones de pesos), ha afectado la entrega oportuna de medicamentos y se ha convertido en la principal causa de PQR.

“El modelo de salud está en coma”, añadió el vicecontralor Zuluaga.

En otro de los puntos, el ente de control señaló que la Nueva EPS -con más de 11.5 millones de afiliados- no ha presentado estados financieros certificados para 2023 y 2024 y registra patrimonio negativo. “Su intervención no ha resuelto las deficiencias, lo que representa un riesgo grave para la atención en todo el país”, señalaron.

