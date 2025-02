Corte tumba artículo que posibilitaba matrimonio infantil en Colombia: edad mínima es 18 años

La Corte Constitucional decidió tumbar un artículo del código civil que permitía el matrimonio infantil en Colombia . Desde ahora, las personas que quieran casarse deberán ser mayores de edad, es decir, desde los 18 años de edad.

El pasado 13 de noviembre de 2024, el Congreso de la República prohibió este tipo de uniones. Sin embargo, la nueva ley no ha sido sancionada y, por lo tanto, no ha entrado en vigencia, por lo que la Corte Constitucional se adelantó para que más menores de edad no sean obligados a casarse.

La Sala Plena de la Corte tomó esta determinación por considerar que el matrimonio y las uniones maritales de hecho entre personas o con personas menores de 18 años resultan contrarios a la Constitución Política de Colombia y al bloque de constitucionalidad.

Además, la Corte Constitucional determinó que las uniones entre o con menores de 18 años constituyen una práctica nociva para los niños y las niñas, que se sustentan en paradigmas culturales y estereotipos de género, que deben ser superados.

La Corte Constitucional enfatizó que no es suficiente declarar inconstitucionales las normas analizadas. Es necesario instar a las autoridades administrativas del ámbito nacional y territorial a que, en el ejercicio de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, diseñen políticas públicas orientadas a prevenir y erradicar las uniones y matrimonios tempranos.

Esto permitirá ofrecer a las niñas y adolescentes alternativas educativas para desarrollar un juicio informado y poder tomar decisiones de manera libre y autónoma, además de proporcionarles herramientas para fortalecer sus derechos y su participación activa en la sociedad, la economía y el deporte, superando los estereotipos y fundamentos que sustentan la aceptación social del matrimonio infantil.

La Corte Constitucional ordenó a la Defensoría del Pueblo que, en el marco de su labor de difusión y promoción de los derechos humanos, a partir de la notificación de esta decisión, realice las acciones necesarias para identificar las zonas del país con mayor incidencia de matrimonio infantil y uniones tempranas.

Además, la Defensoría del Pueblo debe implementar en esas áreas campañas pedagógicas destinadas a difundir la presente decisión y a promover los derechos de las niñas y adolescentes, involucrando principalmente a las comunidades campesinas, étnicas y a la comunidad académica (estudiantes, profesores y padres de familia en las escuelas).

