Crudo relato de joven que rescató a bebé recién nacida abandonada en basurero de Montería

En las últimas horas, las autoridades del municipio de Montería, Córdoba, reportaron el hallazgo de una bebé recién nacida en un basurero ubicado en la calle 30 con carrera 15. El reporte de la Policía Nacional indicó que un joven fue quien anunció a las autoridades la presencia de la niña en esta zona, pues cuando iba caminando escuchó el llanto y cuando se asomó vio a la menor envuelta en bolsas.

A través de redes sociales, el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén confirmó el terrible hallazgo: “Es profundamente doloroso y decepcionante que en nuestra ciudad ocurra algo así: una bebé de apenas 2 días de nacida fue encontrada abandonada cerca de un contenedor de basura, en inmediaciones de la glorieta de la calle 30”.

El mandatario local agregó que la bebé “hoy está fuera de peligro y recibiendo atención médica en el Hospital San Jerónimo, gracias a la rápida activación de los protocolos de protección”.

Finalmente, manifestó que “rechazamos con absoluta firmeza cualquier acto que ponga en riesgo la vida de un niño. Hacemos un llamado urgente a la comunidad: si tiene información que permita esclarecer los hechos, entréguela de inmediato a las autoridades. Proteger a nuestros niños es un deber de todos, y en esta administración es una prioridad absoluta”.



"Cuando vi eso, pensé en mi hija"

Joel Agamez, el joven que rescató a la menor de edad, narró en el medio digital El Meridiano cómo encontró a la bebé. “Yo estaba trayendo a mi papá a la empresa para buscar una dotación que le iban a entregar. Escuché como un ruido, un llanto, pero pensé que era un animal. Yo miré para atrás pero no vi nada. Escuché otra vez, me volteé y nada”.

En ese momento, dijo Joel, “retrocedí con la moto y me quedé un momentico esperando para ver y escuché. Cuando yo analizo bien, escuché que era el llanto de un bebé. Yo me bajo enseguida de la moto y empiezo a buscar enseguida por dónde estaba”.

Joel aseguró que “la niña estaba dentro de la bolsa con un poco de tierra encima. Yo saqué la bolsa, empecé a mover las hojas y veo a la bebé. Me quité el suéter, la limpié un poquito, llamé a un señor que estaba cerca. Eso a cualquiera deja en shock”.

Finalmente, Joel dijo que “ya estoy procesando la cosa porque eso fue impactante. Yo tengo una niña pequeña también y cuando vi eso, pensé en mi niña”.

