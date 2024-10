Crudo relato de sobreviviente de accidente en vía La Mesa: "¡Nos quedamos sin frenos!"

Los jóvenes que resultaron heridas en el accidente de un bus en vía Bogotá-La Mesa, donde murieron cinco estudiantes de veterinaria, empezaron a ser dados de alta de las clínicas y hospitales donde fueron atendidos.

María Bernal, sobreviviente del accidente del bus en vía La Mesa, dio su versión de los hechos en Noticias Caracol en vivo y dijo que “salimos a las 6:30 a.m. por Mosquera. Había mucho tráfico y sabíamos que Bojacá era cerca”.

María sostuvo que una amiga suya le preguntó por qué no habían llegado, entendiendo que su lugar de destino era cercano: “Yo dije que era porque había mucho trancón. Entonces, en el bus no sabíamos si estábamos perdidos o no. Estábamos en un momento de amigos y luego cada uno se hizo en su puesto. Yo intenté dormir y ya fue cuando empecé a sentir el olor a quemado. No le di tanta importancia y fue ahí cuando toda le gente se comenzó a levantar y a gritar”.

La joven relató que cuando se despertó, en medio de los gritos, “miré al conductor, vi que íbamos muy rápido, que estábamos esquivando muchos carros y que el señor no frenaba. Luego escuché: ‘nos quedamos sin frenos’. No sabíamos qué hacer”.

María recuerda que un profesor llamado Andrés León iba en la parte delantera del bus: “Él les dijo a los del al frente que se agarraran, pero los de atrás no escuchamos. Entonces, los de atrás lo que hicimos fue ver todo. Mi último recuerdo es cuando esquivamos un carro rojo y fue cuando nos fuimos hacia el lado izquierdo. Mi reflejo fue cubrirme la cara con el brazo izquierdo, que fue el que más sufrió”.

"No me encontraban hasta que grité": María Bernal

Por último, la joven contó que, luego del accidente, “a mí no me encontraban, hasta que recobré la consciencia y empecé a gritar. Ahí fue cuando me vieron y me lograron sacar”.

Las cinco jóvenes muertas en el accidente de la vía Bogotá-La Mesa ya fueron entregadas a sus respectivas familias y serán sepultadas este 8 de octubre.

¿Quiénes fallecieron en accidente en vía La Mesa?

Karen Lorena Camero Galvis, de 18 años.

Valentina Cifuentes Rueda, de 19 años.

Mileidy Katherin Galvis Moreno, de 20 años.

Paula Andrea Camargo Marín, de 20 años.

María Alejandra Blanco Bueno, de 22 años.

Víctimas mortales de accidente en vía Bogotá-La Mesa

Padre narra cómo su hijo se salvó de la muerte en accidente vía La Mesa

Uno de los padres de los heridos mencionó que su hijo le contó que, momentos antes del accidente, percibió un fuerte olor a frenos de carro.

Luis Alfonso Beltrán, padre de Felipe Beltrán, comentó que “él dice que sintió un olor, que olía mucho a freno de carro, él se paró y miró al conductor y él vio que estaba chancleteando el pedal del freno”.

Además, Beltrán relató cómo su hijo sobrevivió al siniestro que dejó cinco víctimas mortales: “Él dice que se cogió muy duro, pero fue tanto el impacto que él salió volando, dio botes dentro del bus y quedó en una parte debajo del bus, aprisionado”.

