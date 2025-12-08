¿Cuántos quemados con pólvora se presentaron este Día de Velitas en Colombia? Revelan balance

El Día de las Velitas es la fecha por excelencia que marca el inicio de las fiestas decembrinas en Colombia. Durante esta jornada, decenas de personas se reúnen en familia para disfrutar de una noche agradable junto a sus seres queridos, al ritmo de la música y la reflexión, mientras encienden velas para pedir favores o agradecer por lo recibido a lo largo del año. Sin embargo, en medio de esta dinámica de oración y reunión familiar, muchas personas también aprovechan la noche para usar artículos de pólvora sin el cuidado respectivo, poniendo en riesgo sus vidas y las de quienes les rodean.

Por esta razón, aunque se trata de una celebración muy querida en todo el país, es también una de las fechas clave para el personal médico durante la temporada de fin de año, pues suele traer consigo un preocupante aumento en el número de quemados con pólvora. Este año no ha sido la excepción y, como lamentablemente se ha vuelto habitual, las cifras de afectados en estas fechas no se hicieron esperar.

¿Cuántos quemados con pólvora se registraron durante el Día de las Velitas en Colombia?

El más reciente reporte del Instituto Nacional de Salud (INS), que monitorea la cifra diaria de quemados, con corte al domingo 7 de diciembre de 2025 a las 2:00 de la tarde, reveló que durante ese día se habían registrado 11 casos de personas quemadas con pólvora. Esta cifra representa una notoria disminución con respecto al año inmediatamente anterior, cuando se registró un total de 152 personas para el mismo día. Dado que el registro de esta jornada cerró en horas de la tarde (2 p. m. del pasado domingo), el reporte que se publique este lunes 8 de diciembre a las 6:00 de la tarde podría dar mayores luces sobre el panorama de quemados durante la noche del 7 de diciembre.



Entre el 1 y el 7 de diciembre de 2025, en Colombia se ha registrado un total de 102 personas quemadas, lo que representa una disminución del 58% con respecto a los reportes del año pasado, cuando, para esta misma fecha, ya se tenía una cifra de 244. Los departamentos que reportan el mayor número de quemados son los siguientes:



Departamento Casos Registrados (2025) Variación vs. 2024 Antioquia 38 Uno más Valle del Cauca 8 Dos más Norte de Santander 6 Siete menos Cauca 15 Diez menos Atlántico 4 Nueve menos

Del total de quemados a la fecha, 20 son menores de edad. Esta cifra muestra un resultado alentador si se compara con el año inmediatamente anterior, cuando, con corte al 7 de diciembre, se reportaron 89 menores afectados (presentando así una variación del -77.5%).



