Fiscalía revela cómo actuó policía capturado por intento de robo a joyería en Bucaramanga: su papel

La investigación por el intento de hurto a una joyería en Bucaramanga dio un giro determinante luego de que la Fiscalía General de la Nación expusiera ante un juez los detalles sobre el presunto rol del subintendente Richard José Sierra Bravo en la planeación del asalto. El uniformado, capturado el pasado 5 de diciembre, fue enviado a detención preventiva en establecimiento carcelario tras la solicitud del ente acusador, que lo señala de haber colaborado con la estructura delincuencial que perpetró el hecho ocurrido el 29 de noviembre y en el que fue asesinado el intendente jefe Fredy Francisco Leal Briceño.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Según el comunicado oficial de la entidad de acusación e imputación, el juez de control de garantías acogió la petición de la Fiscalía al considerar los elementos materiales probatorios presentados. El documento precisa que “un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario al subintendente Richard José Sierra Bravo por su posible participación en el asalto a una joyería de Bucaramanga (Santander), el pasado 29 de noviembre, hecho en el que murió un integrante de la Policía Nacional que intentó frustrar el robo”.

La imputación fue realizada por un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Santander, quien le endilgó a Sierra Bravo los delitos de homicidio agravado, cohecho propio, tentativa de hurto calificado y agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Los cargos no fueron aceptados por el uniformado.



Las labores que habría realizado el policía antes del asalto: su papel clave

La Fiscalía presentó ante el despacho judicial evidencias sobre la supuesta participación previa del subintendente en la planeación del robo. De acuerdo con el comunicado oficial, los investigadores determinaron que “desde octubre del año en curso, habría realizado labores de vigilancia para escoger la joyería a hurtar y recibido un celular de parte de los delincuentes, que fue utilizado para realizar una llamada grupal y así coordinar el ingreso al local para perpetrar el atraco”.



El ente investigador también indicó que Sierra Bravo presuntamente tenía la tarea de alertar en tiempo real al grupo criminal sobre el instante en que debían ingresar al establecimiento, aprovechando su posición como uniformado activo. En la audiencia, la Fiscalía señaló que “en este grupo le dieron un cupo para participar, es decir, cada delincuente tenía un cupo y de acuerdo a ese cupo tenía un porcentaje de las ganancias, según lo acordado, de lo que se llegara a obtener con este hurto de las joyas”.



El fiscal encargado describió que el procesado habría realizado labores de observación para determinar cuál establecimiento sería asaltado. Durante la exposición, se indicó que “José Sierra, subintendente activo de la Policía Nacional, en su rol de colaborador realizó labores de vigilancia e inteligencia en el Centro Comercial Cuarta Etapa desde finales del mes de octubre. Es decir, determinó o estableció o a efectos de establecer qué establecimiento comercial podrían asaltar”.

Publicidad

Además de la vigilancia, su función habría sido facilitar el ingreso de la banda. Según el relato en la audiencia: “Se encargó también, en lo que la jerga común o delincuencial se denomina, darles puerta a los miembros de esta organización con el fin de facilitarles el hurto. Dar puerta significa que Sierra Bravo les avisaría en tiempo real, el momento exacto para que ingresaran y cometieran el delito, ya que él no iba a reaccionar a tiempo y evitaría también que otros cuadrantes de la policía lo hicieran, también encontrándose atento a los reportes de las alertas que se generaban por los radios”. El día de los hechos, la coordinación se habría dado por medio de una comunicación grupal. De acuerdo con la declaración: "Realizaron una llamada grupal por la aplicación WhatsApp, donde Sierra Bravo les dio las indicaciones exactas para ingresar y hurtar la joyería”.

Durante la intervención, la Fiscalía también afirmó que el hoy procesado habría actuado a pesar de ser consciente del riesgo para los demás uniformados en el lugar. El fiscal sostuvo que “a Sierra Bravo no le importó la vida de sus propios compañeros de trabajo, los expuso a un riesgo que él podía evitar teniendo pleno su conocimiento de lo que iba a suceder y la manera en que iba a suceder”.



¿Cómo fue el intento de robo y balacera a joyería en Bucaramanga?

El intento de hurto ocurrió en la tarde del 29 de noviembre en el centro comercial Cuarta Etapa, cuando un grupo de delincuentes ingresó armado para tomar por asalto una joyería. En cuestión de segundos, guardas de seguridad reaccionaron ante la presencia de los intrusos. Un testigo relató a Noticias Caracol que “había unos escoltas, y alcanzaron a accionar primero, entonces no pudieron hacer el hurto”.

Publicidad

Los visitantes grabaron videos que circularon en redes sociales mostrando el intercambio de disparos entre los asaltantes y los agentes presentes en el lugar. En medio de la confrontación, el intendente jefe Fredy Francisco Leal Briceño, investigador de la Sijín que se encontraba de civil, intentó frustrar el robo y fue impactado por los disparos. Fue trasladado a la Clínica Bucaramanga, donde falleció minutos después debido a las heridas en hombro y tórax.

En la escena, la Policía neutralizó a uno de los asaltantes y capturó a cinco más. Los detenidos fueron identificados como Adrianis Esther González Garavito, Antonio José Felipe Lanchez, Karina Michellys Criado Pumarejo, Jhony José Rodríguez Castillo y Orlando José Cabrera Méndez. Dos de ellos resultaron heridos y fueron remitidos al Hospital Universitario de Santander. De acuerdo con las autoridades, los capturados provenían de Barranquilla y habrían realizado seguimientos previos al negocio para cometer el atraco.

El alcalde encargado de Bucaramanga, Javier Sarmiento, confirmó a Noticias Caracol que el uniformado capturado “llevaba 3 meses en la ciudad de Bucaramanga y había sido trasladado. Presuntamente se encuentra vinculado en los lamentables hechos del pasado sábado 29 de noviembre”. Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana, general William Quintero, informó que “se realiza la captura del señor subintendente Richard José Sierra Brao por los delitos de homicidio agravado en calidad de tentativa, cohecho propio, hurto calificado y agravado y tráfico y porte de armas de fuego”.

El oficial añadió que la institución actuará judicialmente en su contra: “estamos poniendo a disposición ante las autoridades competentes a este uniformado que salieron lineamientos de nuestra institución que violó y vulneró nuestra imagen, nuestro uniforme y que verdaderamente tendrá que responder ante los autores judiciales”.

Publicidad

LAURA NATHALIA QUINTERO ARIZA.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.