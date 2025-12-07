En vivo
COLOMBIA  / Video: primeras imágenes del ataque que dejó herido al atleta olímpico Jossimar Calvo y a su esposa

Video: primeras imágenes del ataque que dejó herido al atleta olímpico Jossimar Calvo y a su esposa

El gimnasta olímpico Jossimar Calvo y su esposa resultaron heridos tras la explosión de un artefacto en el Anillo Vial Oriental de Cúcuta. Estas son las primeras imágenes del hecho.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 7 de dic, 2025
Video: primeras imágenes del ataque que dejó herido al atleta olímpico Jossimar Calvo y su esposa
