Video: primeras imágenes del ataque que dejó herido al atleta olímpico Jossimar Calvo y a su esposa

El atentado que sacudió a Cúcuta en la noche del sábado 6 de diciembre y la madrugada del domingo 7 dejó al deportista olímpico Jossimar Calvo y a su esposa entre los heridos. La explosión, que forma parte de una cadena de ataques atribuidos preliminarmente al Ejército de Liberación Nacional (Eln), ocurrió cuando el gimnasta circulaba por el Anillo Vial Oriental de la ciudad del Norte de Santander. Allí, una carga detonó en el momento en que la pareja pasaba en su vehículo, causándoles lesiones y destruyendo por completo el automóvil en el que se movilizaban. El ataque, además, coincidió con otras acciones violentas registradas en la ciudad, entre ellas la explosión que provocó la muerte de dos policías y el hostigamiento a un CAI.

Las imágenes tomadas tras el atentado muestran la magnitud de la destrucción en el punto donde estalló el artefacto. En los videos difundidos por los habitantes de la zona aparece la vía levantada, con el asfalto fracturado y fragmentos de pavimento esparcidos a varios metros. Un automóvil rojo —en el que se transportaba el deportista— está detenido en la mitad de la vía con las llantas fuera de su sitio y severos daños en su carrocería. Los vidrios reventados, las puertas dobladas y la deformación del chasis evidencian la fuerza de la onda explosiva que golpeó al vehículo cuando avanzaba por la ruta. Los destellos de linternas y las luces de emergencia de las patrullas son lo único que ilumina la escena, donde también se ven uniformados inspeccionando las grietas profundas que quedaron sobre el pavimento.

A pocos metros del punto de impacto, se reportó que las torres de energía que abastecen varios barrios del oriente cucuteño aparecen deterioradas, una de ellas parcialmente colapsada. En el balance inicial, Noticias Caracol confirmó que Jossimar Calvo sufrió heridas, al igual que su esposa, aunque sin compromiso vital.



Jairo Cadena, presidente de la Liga de Gimnasia de Norte de Santander, difundió un video para confirmar la información y relatar los daños materiales que generó la explosión. "En la noche anterior, en la serie de atentados ocurridos en la ciudad de cucutá, nuestro gimnasta y referente sufrió lesiones. No graves, afortunadamente. Pero si materiales porque su vehiculo fue totalmente destrozado. Así como él, cualquier otra persona pudo tener consecuencias mas graves", afirmó.



El dirigente insistió en la gravedad del ataque y en el riesgo constante que enfrentan los ciudadanos debido a la acción de los grupos armados. “Así como él, cualquier otra persona pudo haber tenido consecuencias más graves. Pedimos respeto por la vida de los nortesantandereanos; somos ciudadanos de trabajo que día a día buscamos servirle al país”, expresó. Además, hizo un llamado a detener la violencia durante las celebraciones de fin de año: “Por favor permitan que esta Navidad la pasemos en unión, que esta Noche de Velitas y el 31 de diciembre podamos estar todos en familia”, señaló.

Mientras las imágenes circulaban en redes, las autoridades confirmaron otros ataques ocurridos en la misma noche. En Villa del Rosario, 15 hombres armados hostigaron el CAI Morichal y dejaron dos policías heridos. En uno de los atentados se reportó la muerte de dos uniformados que fueron identificados como el intendente Franklin Guerrero y el subteniente Jairo Holguín. Los reportes oficiales indican que habría ocurrido en la misma explosión que afectó al deportista, en la vía Anillo Vial Oriental, que conecta a Cúcuta con el municipio de El Zulia. Ambos policías murieron tras la activación de cargas explosivas mientras se desplazaban en sus motocicletas de servicio por el lugar.

El director de la Policía Nacional, general William Rincón, envió un mensaje rechazando lo ocurrido. "Hoy es un día de profundo dolor para Colombia y para nuestra Institución. Como director general, rechazo con absoluta vehemencia los dos atentados terroristas perpetrados uno en Cúcuta, donde le arrebataron la vida al intendente Franklin Alfonso Guerrero Yáñez y al subintendente Jairo Andrés Holguín Calderón. A sus familias les enviamos toda nuestra solidaridad, respeto y acompañamiento." Agregó que “las primeras líneas investigativas indican que estos hechos serían una retaliación del GAO 'ELN' frente a las acciones ofensivas que adelanta la Policía Nacional contra sus estructuras criminales” y aseguró que ordenó desplegar todas las capacidades para dar con los responsables.

Se destacó que en la explosión del Anillo Vial Oriental, en la que resultó herido Jossimar Calvo, la onda expansiva destruyó un tramo de la vía, afectó vehículos civiles y causó un prolongado apagón en varios barrios, entre ellos Prados del Este, Escobal, El Salado, García Herreros y San Faustino. Empresas de energía trabajaron durante la noche y madrugada para restablecer el servicio en la mayoría de los sectores, aunque persisten labores en algunos puntos donde la infraestructura quedó comprometida.

Jossimar Calvo, nacido en Cúcuta el 22 de julio de 1994, es uno de los deportistas más importantes del país. Fue finalista en los Juegos Olímpicos de Río 2016, donde logró la mejor participación histórica para un colombiano en gimnasia artística. También ha sido medallista en campeonatos mundiales y en eventos del ciclo olímpico. Está casado con Gina Zambrano desde 2019 y es padre de Valeria.



¿Cuál fue la respuesta de las autoridades a atentado en Cúcuta?

En respuesta, desde la madrugada del domingo fue activado un plan especial de seguridad con 304 uniformados adicionales. El general Rincón indicó que "se ofreceran un pago de recompensas por parte de las autoridades del departamento y nuestra metropolitana por 150 millones de pesos", con el fin de obtener información clave que permita avanzar en las investigaciones.

El alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, respaldó los operativos y afirmó a Noticias Caracol que la ciudad cuenta con el acompañamiento de organismos de inteligencia. En declaraciones a Noticias Caracol indicó: "Nosotros estamos tranquilos en cuanto a nuestra fuerza publica. hay equipos de inteligencia y les quiero contar que viene una instalación de 2000 camaras de seguridad". Según el mandatario, esta red tecnológica, que entrará en funcionamiento próximamente, les permitirá fortalecer el monitoreo en zonas críticas y mejorar la capacidad de respuesta frente a amenazas terroristas.

Por ahora, las autoridades mantienen acordonada la zona en la que se registró el atentado y continúan recopilando material probatorio, mientras la ciudad permanece bajo un esquema especial de vigilancia en medio de la conmoción generada por esta nueva escalada violenta.

