Pico y placa regional en Bogotá hoy 8 de diciembre: restricciones y horarios para este lunes festivo

Para garantizar la fluidez en el retorno de miles de viajeros a la capital al finalizar el puente festivo, la medida de Pico y Placa Regional se implementa este lunes 8 de diciembre de 2025 en las nueve principales vías de acceso a Bogotá. Es crucial que los conductores planeen con anticipación su regreso, ya que las restricciones de movilidad se aplicarán por franjas horarias según el último dígito de la placa del vehículo.

Horarios y restricciones de ingreso

La Alcaldía de Bogotá ha dispuesto un esquema de restricción vehicular que se concentra en la tarde del festivo, momento de mayor afluencia de carros.

Franja horaria Vehículos autorizados (según placa) 12:00 p. m. a 4:00 p. m. Carros con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8). 4:00 p. m. a 8:00 p. m. Carros con placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).

Es importante destacar que antes de las 12:00 del mediodía y después de las 8:00 p. m., el ingreso de vehículos particulares a la ciudad se podrá realizar sin ningún tipo de restricción.



Corredores viales cubiertos por la medida

La restricción aplica sin excepción para todos los ciudadanos que se movilicen por los nueve corredores de entrada a la capital. Los residentes y visitantes de zonas aledañas a estas vías también deben ajustarse a los horarios establecidos.



Las vías donde se aplica la restricción son:

Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta el Portal Norte de TransMilenio (sentido Norte-Sur).

desde el peaje Andes hasta el Portal Norte de TransMilenio (sentido Norte-Sur). Autopista Sur: desde el límite municipal de Soacha hasta la Avenida Boyacá (sentido Sur-Norte).

desde el límite municipal de Soacha hasta la Avenida Boyacá (sentido Sur-Norte). Avenida Centenario (Calle 13): desde el Río Bogotá hasta la Avenida Ciudad de Cali (sentido Occidente-Oriente).

desde el Río Bogotá hasta la Avenida Ciudad de Cali (sentido Occidente-Oriente). Calle 80: desde el Puente de Guadua hasta el Portal 80 de TransMilenio (sentido Occidente-Oriente).

desde el Puente de Guadua hasta el Portal 80 de TransMilenio (sentido Occidente-Oriente). Carrera Séptima: desde la Calle 245 hasta la Calle 183 (sentido Norte-Sur).

desde la Calle 245 hasta la Calle 183 (sentido Norte-Sur). Avenida Boyacá - Vía al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua Vía al Llano (sentido Sur-Norte).

desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua Vía al Llano (sentido Sur-Norte). Vía Suba - Cota: desde el Río Bogotá hasta la Avenida Calle 170 (sentido Norte-Sur).

desde el Río Bogotá hasta la Avenida Calle 170 (sentido Norte-Sur). Vía a La Calera: desde el peaje Patios hasta la Avenida Carrera Séptima (sentido Oriente-Occidente).

desde el peaje Patios hasta la Avenida Carrera Séptima (sentido Oriente-Occidente). Vía a Choachí: desde la vía a Monserrate hasta la Avenida Circunvalar (sentido Oriente-Occidente).

Se recomienda a los conductores revisar el dígito de finalización de su placa y calcular el tiempo de viaje para evitar multas y congestiones al momento de entrar a la ciudad.

Para complementar las medidas de Pico y Placa Regional y facilitar el ingreso de vehículos provenientes del norte de la ciudad, la Secretaría de Movilidad ha dispuesto un reversible en la carrera Séptima. Esta medida busca optimizar el flujo vehicular en uno de los corredores viales más utilizados por los viajeros.



Detalles y horarios del reversible

El reversible consiste en habilitar la vía en un único sentido: Norte-Sur, con el objetivo de agilizar el retorno masivo a la capital.



Tramo de aplicación: desde la Calle 245 hasta la Calle 183.

desde la Calle 245 hasta la Calle 183. Sentido habilitado: exclusivamente Norte-Sur (ingreso a Bogotá).

exclusivamente Norte-Sur (ingreso a Bogotá). Inicio de la restricción: la medida comienza a regir los domingos y festivos, como este lunes 8 de diciembre, a partir de las 4:30 p. m.

la medida comienza a regir los domingos y festivos, como este lunes 8 de diciembre, a partir de las Finalización: la duración de la restricción es flexible y se extiende hasta las 8:00 p. m. o 9:00 p. m., dependiendo de la cantidad de vehículos que se movilicen por este corredor a esa hora.

