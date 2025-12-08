Pico y placa regional en Bogotá hoy 8 de diciembre: restricciones y horarios para este lunes festivo

Publicidad
Para garantizar la fluidez en el retorno de miles de viajeros a la capital al finalizar el puente festivo, la medida de Pico y Placa Regional se implementa este lunes 8 de diciembre de 2025 en las nueve principales vías de acceso a Bogotá. Es crucial que los conductores planeen con anticipación su regreso, ya que las restricciones de movilidad se aplicarán por franjas horarias según el último dígito de la placa del vehículo.
La Alcaldía de Bogotá ha dispuesto un esquema de restricción vehicular que se concentra en la tarde del festivo, momento de mayor afluencia de carros.
|Franja horaria
|Vehículos autorizados (según placa)
|12:00 p. m. a 4:00 p. m.
|Carros con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8).
|4:00 p. m. a 8:00 p. m.
|Carros con placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).
Es importante destacar que antes de las 12:00 del mediodía y después de las 8:00 p. m., el ingreso de vehículos particulares a la ciudad se podrá realizar sin ningún tipo de restricción.
La restricción aplica sin excepción para todos los ciudadanos que se movilicen por los nueve corredores de entrada a la capital. Los residentes y visitantes de zonas aledañas a estas vías también deben ajustarse a los horarios establecidos.
Las vías donde se aplica la restricción son:
Se recomienda a los conductores revisar el dígito de finalización de su placa y calcular el tiempo de viaje para evitar multas y congestiones al momento de entrar a la ciudad.
Para complementar las medidas de Pico y Placa Regional y facilitar el ingreso de vehículos provenientes del norte de la ciudad, la Secretaría de Movilidad ha dispuesto un reversible en la carrera Séptima. Esta medida busca optimizar el flujo vehicular en uno de los corredores viales más utilizados por los viajeros.
El reversible consiste en habilitar la vía en un único sentido: Norte-Sur, con el objetivo de agilizar el retorno masivo a la capital.
JULIÁN CAMILO SANDOVAL
NOTICIAS CARACOL DIGITAL
JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO