Video | Grave incendio en piso 14 de edificio en Medellín en medio de celebración de Día de Velitas

En la noche de este 7 de diciembre, en plena celebración del Día de Velitas, se registró un incendio estructural en un edificio de Medellín ubicado en la zona de Las Palmas. La emergencia se presentó en un piso alto de una torre residencial y obligó a la evacuación masiva de decenas de personas. Las autoridades atendieron simultáneamente otras afectaciones provocadas por las lluvias de las últimas horas en distintos sectores del distrito.

El director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD), Carlos Andrés Quintero, entregó un balance preliminar sobre lo ocurrido durante la tarde y noche. Según explicó, la primera alerta se recibió cuando comenzaba la noche, momento en el que distintos grupos de socorro se desplazaron a la zona del incendio. “Cerca de las seis de la tarde recibimos un llamado de la ciudadanía informando de un incendio de una edificación en Las Palmas. Rápidamente tres tripulaciones de bomberos se hicieron presentes. Controlaron un incendio estructural en el piso 14 de una edificación de 25 pisos”, indicó.

El hecho generó la activación inmediata de protocolos de emergencia y la evacuación de varios habitantes del edificio. De acuerdo con Quintero, “se debieron evacuar cerca 240 personas. Ya está totalmente controlado. Se están haciendo las labores de inspección por parte del cuerpo oficial de bomberos de Medellín”. Las unidades permanecieron en el sitio para verificar las condiciones internas de la estructura y descartar riesgos posteriores.



Integrantes del Cuerpo de Bomberos de Medellín atendieron y controlaron un incendio que se registró en uno de los apartamentos de la unidad Tierra Grata Bosque Santo, ubicada en la Loma del Indio cerca a la Avenida Las Palmas en El Poblado, sur de Medellín. Por ahora, no se… pic.twitter.com/OImVUHwxyO — MiOriente (@MiOriente) December 8, 2025

Información adicional del comunicado oficial sobre el incendio señala que la edificación afectada está ubicada en la carrera 31 con calle 19, donde tres tripulaciones de bomberos atendieron el incidente. La situación obligó a evacuar el complejo habitacional por completo y dejó un saldo preliminar de seis personas lesionadas. Según el reporte, dos ciudadanos sufrieron quemaduras leves y cuatro resultaron afectados por la inhalación de humo. En el lugar también se confirmó el fallecimiento de un canino durante la emergencia. Las autoridades indicaron que todavía no se han establecido las causas del fuego, y que continúan las inspecciones técnicas para determinar su origen.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también confirmó los hechos, detallando que se trató de un “incendio estructural en CRA 31 x 19. (Piso alto)”. La administración distrital ha mantenido seguimiento constante tanto al incendio como a las demás situaciones ocasionadas por las precipitaciones de la tarde.



Inundaciones y lluvias: emergencias reportadas en Medellín este 7 de diciembre

Mientras avanzaba la atención al edificio de Las Palmas, los organismos de rescate también respondían a múltiples emergencias que se registraron en distintos barrios por cuenta de las fuertes lluvias. El director del DAGRD señaló que las precipitaciones más intensas se concentraron en la zona occidental del distrito, con especial impacto en varios sectores habitacionales. En sus palabras, “en la tarde de hoy se presentaron fuertes lluvias en la parte occidental del distrito de Medellín afectando Altavista y la Comuna 13 de Medellín, en donde en el barrio Belencito, la quebrada Ana Díaz afectó tres viviendas con pérdida total de enseres. Ya se encuentra también evaluando el equipo técnico todas las edificaciones, que no se tenga ninguna afectación estructural”.

El alcalde Gutiérrez complementó esta información con un reporte público en el que describió varios de los eventos asociados al aguacero. En su publicación indicó: “#BomberosMedellín reporta afectación por agua y lodos en 3 viviendas. Asimismo, un vehículo tipo furgón que intentó atravesar la quebrada Altavista quedó atrapado en el cauce. En ambos casos no se registran lesionados. Se presenta además un movimiento en masa y afectación en el acueducto Buga. Nuestro equipo técnico @AlcaldiadeMed del @dagrdmedellin evalúa las condiciones del terreno y las posibles repercusiones”.

El mandatario local añadió en otra publicación de X que otro de los puntos afectados fue el sector de Betania, donde se encontraron daños dentro de varias casas por inundaciones y flujo de sedimentos. Sobre esta situación, el alcalde señaló que “en el sector Betania continúa la valoración de 10 viviendas afectadas por inundación y flujo de lodos; dos de ellas presentan pérdida parcial de enseres y una vivienda perdió un muro, sin compromiso estructural. La Comisión Social fue activada para la atención a las familias y en camino EMVARIAS para apoyar las labores de limpieza en la zona. El equipo del @dagrdmedellin permanece en sitio realizando seguimiento y verificación de todas las afectaciones”.

En medio de las labores, el alcalde informó además que el personal de emergencia seguía atendiendo incidentes relacionados con las lluvias en distintos sectores de la ciudad. En otra comunicación pública expresó: “En este momento, junto al equipo @AlcaldiadeMed del @dagrdmedellin y #BomberosMedellín, atendemos situaciones de inundación en vía pública con afectación a viviendas cercanas a las cuencas de las quebradas La Picacha y Altavista. Nuestro personal continúa en el sitio evaluando la situación. Hasta ahora, no se reportan personas lesionadas”.

🚨En este momento, junto al equipo @AlcaldiadeMed del @dagrdmedellin y #BomberosMedellín, atendemos situaciones de inundación en vía pública con afectación a viviendas cercanas a las cuencas de las quebradas La Picacha y Altavista. Nuestro personal continúa en el sitio evaluando… pic.twitter.com/XNZ20WVzli — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) December 7, 2025

Las autoridades locales advirtieron que las inspecciones técnicas continuarán durante las próximas horas para descartar riesgos en zonas cercanas a quebradas y pendientes inestables, especialmente en sectores donde el flujo de agua provocó obstrucciones, colapsos de muros o afectaciones en redes de servicios públicos.

