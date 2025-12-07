En vivo
Video | Grave incendio en piso 14 de edificio en Medellín en medio de celebración de Día de Velitas

Video | Grave incendio en piso 14 de edificio en Medellín en medio de celebración de Día de Velitas

Seis personas resultaron lesionadas tras la conflagración registrada en el piso 14 de un edificio en Medellín, emergencia en la que también murió un canino. Conozca todos los detalles.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 7 de dic, 2025
