Patrulla de la Policía fue atacada con ráfagas de fusil en Cúcuta; ataque dejó un uniformado muerto

Durante la noche de este miércoles 18 de febrero, las autoridades de Cúcuta, capital del Norte de Santander, reportaron un ataque terrorista que dejó un policía fallecido y otras dos personas heridas. El incidente aconteció luego de que una ráfaga de fusiles, presuntamente provenientes de delincuentes del ELN, fuera disparada en contra de una patrulla policial en el sector del Anillo Vía Oriental.

El uniformado que perdió la vida tras el ataque fue identificado como el subintendente de Policía Luis Sarmiento. Acorde con el coronel Libardo Ojeda, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, este hecho habría provenido del grupo del ELN liderado bajo el mando de alias Coqui. "La Policía Nacional se permite informar que hoy, 18 de febrero del 2026, fue asesinado el subintendente de la policía Luis Sarmiento en un ataque terrorista del grupo narcotraficante del Eln al mando de alias Coqui", dijo el comanadante Ojeda en un reciente comunicado.

Imágenes de los hechos divulgadas en redes sociales muestran el estado en el que quedó el vehículo atacado por armas blancas. En ellas, se logran identificar notorios daños del automóvil que transportaba al policía que perdió la vida. Un mayor de la institución, Álvaro Andrés Salcedo, también resultó herido en este ataque y fue trasladado de urgencia hacia un centro asistencial de la capital de Norte de Santander para ser atendido.



Director de la Policía se pronuncia tras el ataque

Tras este lamentable ataque, el comandante de la Policía Nacional, general William Rincón, se pronunció desde su cuenta de X condenando el ataque y enviando un mensaje de solidaridad a los familiares de la víctima mortal. Tal como lo confirmó Rincón, tan pronto se reportó el hecho, se dio inicio a un plan de reacción con capacidades de inteligencia e investigación criminal que permitiese dar con el paradero de los responsables, quienes hasta el momento no han sido capturados.



"Hay noticias que un director nunca quisiera dar. El ataque armado perpetrado contra nuestros uniformados en Cúcuta nos deja una herida profunda: la partida de nuestro subintendente Luis Jesús Sarmiento Nardes y las lesiones causadas al señor mayor Álvaro Andrés Salcedo Martínez. Rechazamos de manera contundente este acto violento que atenta contra la vida y la integridad de nuestros policías y de la comunidad. De inmediato, la Policía Nacional activó un plan de reacción con capacidades de inteligencia e investigación criminal para ubicar y capturar a los responsables. Mi solidaridad y acompañamiento a las familias de nuestros policías en este difícil momento", escribió desde su cuenta de X.



JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL

