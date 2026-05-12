Detalles del tiroteo en Soacha: video muestra a ladrones disfrazados como empleados de gasolinera

En la mañana de este martes, las autoridades en Soacha reportaron una balacera en una bomba de gasolina tras un intento de robo a un carro de valores que se encontraba recogiendo el producido de las ventas de la estación de servicio. Tres personas, dos guardas de seguridad y uno de los señalados delincuentes, resultaron heridas. Los ladrones intentaron robarse casi 90 millones de pesos en efectivo.



Noticias Caracol conoció el video de cámaras de seguridad que muestra el momento cuando una van blanca se parqueó justo detrás del vehículo de valores que momentos antes había llegado al lugar para recoger el dinero de las ventas.

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De la van se bajaron siete personas disfrazadas de trabajadores de la estación de servicio. Los delincuentes interceptaron a los guardas de seguridad de la empresa de valores y ahí comenzó la balacera.

En medio del cruce de disparos, los guardas lograron reducir a dos de los delincuentes, uno de ellos con heridas de arma de fuego. Los otros cinco, según los mismos videos registrados por la comunidad, lograron huir en motocicletas.



Detalles del tiroteo en Soacha, según Policía

El coronel Juan Andrés Gómez, comandante de la Policía de Soacha, habló con Noticias Caracol y narró cómo ocurrieron los hechos: “Con los videos que hemos recolectado de la zona, también se observó que en la parte externa de la estación de servicio, en la autopista Sur, hay unas motocicletas que estaban esperando a estos sujetos y que estos que están caracterizados como empleados de la estación de servicio abordaron las motos y emprendieron la huida”.



Según el coronel, “se evidenció que posiblemente se llevaron una de las bolsas, pero con la empresa de transporte y con la empresa de gasolina estamos verificando ese tema para establecerlo”.



Entre 50 y 90 millones sería el dinero que ladrones se iban a robar durante tiroteo en Soacha

Sobre la cantidad de dinero que los ladrones se iban a robar, el coronel estimó una cifra de entre 50 y 90 millones de pesos.



El valor de lo robado en uno de los costales está por establecerse por parte de las autoridades. La Policía se encuentra verificando cámaras de seguridad para establecer la ruta que tomaron los motociclistas que ayudaron a huir a los otros delincuentes.

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Dos guardas de la empresa de valores se encuentran heridos y uno de ellos tuvo que ser reanimado por cuenta de las lesiones que recibió con arma de fuego.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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