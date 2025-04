Declaran calamidad pública en Medellín: emergencias por fuertes lluvias no cesan

Las diferentes autoridades y entidades de Medellín realizaron un Consejo Distrital de Gestión del Riesgo de manera extraordinaria, que fue citado debido a las emergencias por las fuertes lluvias que se han presentado en la ciudad en los últimos días. Llegaron a la conclusión de declarar calamidad pública.

"Esta decisión le permite al Distrito tomar medidas rápidas para mitigar y atender los daños causados por los fenómenos naturales en diferentes puntos de la ciudad", se lee en un comunicado de la Alcaldía de Medellín. "Como conclusión fue aprobada por unanimidad por todos los integrantes del consejo la declaratoria. ¿Qué nos permite esto? Tener más capacidad de logísticas y presupuestales para la atención de la emergencia. Nos vemos obligados a hacer uso de este instrumento para atender esta emergencia", aseguró el alcalde la ciudad, Federico Gutiérrez.

De acuerdo con el distrito, se censaron más de 350 viviendas de los sectores más afectados por las emergencias, de las cuales 29 presentan recomendación de evacuación temporal y 229 de manera definitiva. Asimismo, se reportan 141 familias autoalbergadas y 46 ubicadas en hoteles. El mandatario de la ciudad lamentó la muerte de Julieth Arboleda López, de 37 años . Que murió a causo de un deslizamiento en la parte superior de Altavista que cayó sobre la quebrada La Guayabala.

‼️Llueve sobre todo Medellín.

Lloverá toda la noche.

Estamos en Emergencia 🚨.

Estamos en alerta 24/7. pic.twitter.com/vL2ah42UH4 — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) April 30, 2025

El hijo de la mujer, un niño de 13 años, continúa desaparecido después de la emergencia. "Sigue la búsqueda de José Miguel, esa es la prioridad. Nuestra prioridad es preservar la vida de la gente". En total, se han identificado más de 800 personas en las zonas afectadas.

Publicidad

"El Sistema de Alerta Temprana del Valle de Aburrá (SIATA) indicó que se mantienen activas las condiciones de incremento de lluvias en la noche y la madrugada de este martes, por lo que el DAGRD ha desplegado su plan de contingencia 24/7 con la presencia continua de ingenieros, geólogos, geotecnistas, trabajadores sociales, psicólogos, bomberos, entre otros, garantizando así una respuesta integral y articulada", agregaron en el comunicado.

Gutiérrez enfatizó que un informe recibido desde el área metropolitana y desde SIATA evidencia que la temporada de lluvias que viene en mayo será todavía más fuerte que la que se ha vivido. "Todavía se viene una época compleja y por eso nos adelantamos". Las lluvias irían hasta mediados de junio, siendo mayo el mes más intenso. El alcalde también comentó que por la información suministrada por el radar meteorológico se esperan lluvias durante toda la noche y la madrugada. "Hay que estar alertas ante cualquier llamado de las autoridades", puntualizó.

Inundaciones y desbordamientos se han presentado en varios puntos de la ciudad. DAGRD

Publicidad

Debido al represamiento del agua en las quebradas las autoridades evidenciaron un alto contenido de basura y contaminación, que no solo afectan al medio ambiente, si no que en las emergencias del tipo que se vivieron hoy, estos restos pueden ser peligrosos para las personas. El llamado que hizo fue el de cuidar las quebradas, asegurando que se prepararon durante el verano limpiado los afluentes. "Si no se hubiera hecho ese trabajo tendríamos una situación mucho más crítica que la que hoy tenemos , pero duele ver cómo las encontramos con elementos voluminosos como colchones y bicicletas. Las quebradas no son botaderos de basura”.

Para ayudar a los damnificados la Alcaldía de Medellín anuncio que se reciben donaciones de ropa nueva, alimentos no perecederos, medicamentos, implementos de aseo y concentrado para perros y gatos. Los puntos de recolección son: CDS Pradito y estación de bomberos, en San Antonio de Prado. En Altavista estará habilitada para este fin la Casa de la Cultura (calle 18 # 103 – 175, frente a la Institución Educativa Débora Arango). En el hall de la Alcaldía, los días 30 de abril y 2 de mayo, entre las 7:00 a. m. y las 5:00 p. m.