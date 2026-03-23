Defensoría del Pueblo confirma levantamiento del paro armado en el Bajo Baudó, Chocó

La Defensoría del Pueblo confirmó el levantamiento del paro armado en el Bajo Baudó, Chocó, una medida que se había extendido durante más de días y que afectó gravemente a las comunidades de esta región del Pacífico colombiano.

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El pronunciamiento se conoció a través de la red social X, la entidad reiteró su llamado para que cesen este tipo de prácticas que impactan gravemente a las comunidades. “El ELN anunció el levantamiento del paro armado en el Bajo Baudó (Chocó). Reiteramos nuestro llamado al ELN y a todos los actores armados a cesar esta práctica”, señaló la Defensoría.

Durante los días que duró el paro armado, más de 6.800 personas permanecieron confinadas, enfrentando dificultades para acceder a alimentos, agua y servicios básicos. Autoridades y líderes comunitarios reportaron afectaciones por la falta de movilidad y las restricciones impuestas por los grupos armados.



Este episodio se suma a una problemática recurrente en el departamento. Según la Gobernación del Chocó, desde 2024 se han registrado al menos 11 paros armados en la región. Por su parte, la Defensoría ha mantenido alertas activas y ha insistido en la necesidad de atención humanitaria urgente para comunidades afro e indígenas afectadas por el conflicto.



El ELN anunció el levantamiento del paro armado en el Bajo Baudó (Chocó).



Reiteramos nuestro llamado al ELN y a todos los actores armados a cesar esta práctica, así como los confinamientos —incluso parciales— que se han vuelto recurrentes. Su deber es respetar plenamente el… — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) March 23, 2026

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Llamado a respetar a la población civil

La Defensoría del Pueblo hizo énfasis en el respeto a los derechos y a la protección de las comunidades. “Su deber es respetar plenamente el derecho internacional humanitario (DIH) y mantener a las comunidades al margen de las hostilidades”, indicó.

La entidad también subrayó la importancia de garantizar los derechos territoriales de las comunidades. “El territorio no les pertenece: pertenece a las comunidades, en especial a los pueblos étnicos, cuya autonomía debe ser respetada y garantizada, con el apoyo de las autoridades locales y nacionales, para que puedan vivir en libertad”, expresó.

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Aunque el anuncio representa un alivio tras varios días de restricciones, la Defensoría advirtió que la situación no está completamente superada. “Aunque el paro ha sido levantado, las comunidades siguen con miedo”, concluyó.

El levantamiento del paro armado marca el fin de una fase crítica para el Bajo Baudó, pero deja en evidencia que las condiciones de seguridad y protección para sus habitantes continúan siendo un desafío urgente en esta zona del país.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co