Del estallido social a un motor de transformación: así ha sido el programa ‘Compromiso Valle’

El estallido social, ocurrido hace cuatro años, estuvo marcado por algunos hechos dolorosos en diferentes ciudades, entre ellas Bogotá y Cali. ¿Qué ha pasado con las solicitudes de los jóvenes que protagonizaron este hecho? En el País de los Jóvenes, con el director de Noticias Caracol Juan Roberto Vargas, se analizan cuáles han sido esas iniciativas que han abierto puertas para todos aquellos que protestaron para pedir oportunidades.

Entre las iniciativas que se han implementado está un club de fútbol que busca transformar las vidas de niños y jóvenes. A través del deporte, han brindado oportunidades en el barrio El Retiro, en el distrito de Aguablanca, en Cali.

María Isabel Ulloa, directora ejecutiva de Propacífico, resaltó la creación de 'Compromiso Valle': “Esa unión entre empresarios, líderes sociales y ciudadanos para trabajar por esas oportunidades que era lo que estaban pidiendo los jóvenes en el 2021”.

Ulloa resaltó que “hoy tenemos a jóvenes que no ven en los empresarios ese diablo con cola que muchos quieren mostrar, sino unos aliados para el desarrollo”. Añadió que por parte de los empresarios, ellos “vieron la oportunidad de entender que en este país y en Cali hay muchísimas injusticia, necesidades, y que la única manera de salir adelante es cuando salimos juntos”.

El éxito del programa ‘Compromiso Valle’

La directora manifestó que “3.800 jóvenes vulnerables, que estamos seguros que no se hubieran empleado si no hubiera existido ‘Compromiso Valle’, hoy tienen un empleo, tienen oportunidades y sus familias están viendo un futuro diferente solamente por la decisión de unirnos, trabajar, escuchar y hacer realidad las cosas, no tanto diálogo, no tanta conversación, sino acción”.

Por su parte, Joaquín Losada Fina, presidente de Fanalca, recalcó que en medio del estallido social se encontraron con “reclamaciones muy válidas, muy legítimas de los jóvenes en estos bloqueos. Empezamos a conversar y a escucharlos. Esas primeras conversaciones fueron muy duras, pero fue un proceso de escucha. Fueron duras porque había mucha rabia”.

Compromiso Valle lo conforma “ese activo que es la confianza, podernos sentar hoy en día con estos jóvenes y construir con ellos”.

