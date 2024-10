Desaparición de Sofía Delgado: padre de la niña hace una petición al presidente Petro

Sofía Delgado Zúñiga tiene a Colombia con el corazón en la mano. Esta pequeña, de escasos 12 años, desapareció el pasado 29 de septiembre en Candelaria, Valle del Cauca, y por ahora no hay rastro alguno sobre dónde está y qué le pasó. En las últimas horas, su padre, Cristian Andrés, hizo un desesperado llamado al presidente Gustavo Petro a través de las cámaras de Noticias Caracol en vivo .

"Hacerle el llamado también a las autoridades y al presidente que se reporte, porque la verdad necesitamos bastante apoyo. Sabemos que ellos cuentan con perros especializados en búsqueda y rescate (...) y aún no nos han brindado apoyo con ese tema", sostuvo Cristian Andrés Delgado.

Este padre de familia está seguro de que Sofía se encuentra con vida, probablemente retenida en algún lugar, por lo que insta a la Policía y la Fiscalía General de la Nación a no rendirse y a incrementar los operativos. Cada segundo es vital.

"Tengo toda la esperanza, toda la fe puesta en Dios, y el sentimiento de que uno sabe que mi hija está viva. Yo sé que mi hija está encerrada en algún lado, pero, con la ayuda de Dios, pronto va a regresar a casa", afirma, convencido, Cristian Andrés.

La familia de Sofía Delgado no se ha quedado de brazos cruzados. Por medio de las redes sociales, en postes y paredes del corregimiento de Villagorgona -donde desapareció la menor- y en otras zonas del Valle del Cauca, han fijado imágenes de la niña, confiados en que alguien la reconocerá.

"Hoy nos llega parte de los volantes que mandamos a imprimir para irnos a lugares más lejanos, a Buga, a Tuluá, a los sectores que creemos que de pronto no haya llegado alguna información del paradero de la niña", explicó el padre de Sofía.

Sofía Delgado fue reportada como desaparecida el domingo 29 de septiembre de 2024 en Candelaria, Valle del Cauca Noticias Caracol

Habla la mamá de Sofía Delgado

Lady Zúñiga, la madre de la niña, también ha pedido la ayuda del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez. Que no dejen de buscarla, que no paren hasta encontrarla, esa es su petición.

“Presidente Gustavo Petro, necesito más apoyo. En estos momentos no tengo resultado de mi hija Sofía Delgado Zúñiga, una niña de tan solo 12 años. La angustia es horrible, la angustia que nosotros estamos pasando como familia", indicó la señora Lady. Y añadió: "Doctora Francia Márquez, quiero hacerles este llamado, quiero escuchar un pronunciamiento de ustedes. No se pueden seguir desapareciendo los niños. En este momento estoy pasando por este dolor tan grande que tiene mi familia”.

Las autoridades, que han realizado varios allanamientos, tienen algunas pistas sobre lo que pudo ocurrir con la niña. Entre otras cosas, investigan si un carro blanco está involucrado en el extraño caso y si un comerciante tienen algo que ver, como han señalado algunos testigos. Además, analizan un video que circula en redes sociales y que mostraría a Sofía Delgado minutos antes de desaparecer.

¿Cómo desapareció Sofía Delgado?

El domingo 29 de septiembre, la niña fue a la vivienda de la abuela, en el corregimiento de Villagorgona, en Candelaria, Valle del Cauca. “Estábamos donde mi mamá, como cualquier domingo. Almorzamos juntos y Sofía me comentó que había bañado a su perrita el día anterior y que le había sobrado un poco de champú. Me pidió que bañáramos a mi perrita también, ya que había buen clima. Quedamos en hacerlo después de almorzar", contó la tía de la menor, Katherine Delgado, en Noticias Caracol en vivo.

Sofía Delgado salió sola y ya no hubo más noticias suyas. La tía le marcó a su papá, “para ver si Sofía ya estaba ahí (en el inmueble de la abuela), pero me dijo que no. Entonces, mi hermano fue en moto hasta la casa para revisar, pero la puerta estaba cerrada. La niña no estaba ahí. Eso fue en cuestión de 15 minutos".

Las autoridades del Valle del Cauca ofrecen una recompensa de 25 millones de pesos para quien entregue información que permita ubicar, ojalá sana y salva, a Sofía Delgado. ¡Que aparezca bien y pronto!

