Sofía Delgado desapareció hace 8 días: un video, un carro y un sospechoso, pistas del caso

No hay rastro ni razón sobre el paradero de la niña Sofía Delgado Zúñiga , de tan solo 12 años y quien desapareció el pasado domingo, 29 de septiembre, tras salir de la casa de su abuela para buscar un champú. Las autoridades centran su atención en una cuadra del corregimiento Villagorgona, en el municipio de Candelaria, Valle del Cauca, donde están ubicadas la vivienda de la niña y la de su abuelita. Allí, en ese corto tramo que separa los dos inmuebles, fue la última vez que se vio a la menor de edad. ¿Qué se sabe del caso? Noticias Caracol hace un recuento.

¿Qué pasó el día que desapareció Sofía Delgado?

Era un domingo tranquilo para la familia de la niña. Se habían reunido en casa de la abuela para pasar las horas juntos, comer algo rico y hablar de la vida. “Estábamos donde mi mamá, como cualquier domingo. Almorzamos juntos y Sofía me comentó que había bañado a su perrita el día anterior y que le había sobrado un poco de champú. Me pidió que bañáramos a mi perrita también, ya que había buen clima. Quedamos en hacerlo después de almorzar".

Y así fue. Terminada la comida, Sofía Delgado le solicitó a su mamá, Lady Zúñiga, que le diera las llaves de la casa donde viven para ir por el champú. Confiada en que no pasaría nada, pues supuestamente era una zona segura, la madre le dio permiso. "Salió rápido, cruzó la calle y se dirigió a la casa, como lo hacía siempre. Ella camina rápido porque tiene piernas largas, y siempre la hemos enseñado a ser cuidadosa en la cuadra", relató Katherine Delgado, tía de la menor, en entrevista conNoticias Caracol en vivo .

Pero la pequeña no volvió. Muy preocupada, la tía le marcó a su papá “para ver si Sofía ya estaba ahí (en la vivienda de la abuela), pero me dijo que no. Entonces, mi hermano fue en moto hasta la casa para revisar, pero la puerta estaba cerrada. La niña no estaba ahí. Eso fue en cuestión de 15 minutos". En aquel instante inició, para esta familia, la angustia más grande. Nadie vio qué sucedió con Sofía Delgado. La Policía Nacional comenzó a buscarla, pero por ahora los esfuerzos han sido en vano.

El último video de Sofía Delgado

En las últimas horas, a través de las redes sociales, se ha conocido un video que mostraría a Sofía Delgado el domingo, después de salir de la casa de la abuelita. En las imágenes se observa a la pequeña usando las prendas con las que desapareció: una blusa morada y una pantaloneta blanca. "Sí, es ella, mi niña. Y ahí pasó una moto", dice una mujer al reconocerla en la grabación, con la voz entrecortada.

El carro blanco y el comerciante, claves en caso Sofía Delgado

Dos de las pistas que siguen las autoridades del Valle del Cauca, en su desesperado intento por encontrar a la niña de 12 años desaparecida en Candelaria, están relacionadas con datos muy relevantes entregados por posibles testigos. La primera tiene que ver con un vehículo de color blanco, en el que pudo haber sido raptada Sofía Delgado, y la otra es sobre un comerciante al parecer sospechoso.

En diálogo con Noticias Caracol en vivo, el coronel Carlos Oviedo, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, explicó que entre las hipótesis se estudia “la presencia de un vehículo, al parecer, tipo automóvil de color blanco. Ya estamos verificando las placas y a ver si tiene alguna relación de acuerdo a esos primeros testimonios. También hay señalamiento de una persona, un comerciante del lugar, que también ya estamos haciendo una verificación”.

Mamá de Sofía Delgado clama ayuda al presidente Petro

En medio de las lágrimas, Lady Zúñiga les suplicó al presidente de la República, Gustavo Petro, y a la vicepresidenta Francia Márquez que le ayuden a localizar a la pequeña.

“Presidente Gustavo Petro, necesito más apoyo. En estos momentos no tengo resultado de mi hija Sofía Delgado Zúñiga, una niña de tan solo 12 años. La angustia es horrible, la angustia que nosotros estamos pasando como familia", recalcó en un video que ha conmovido a muchos en las plataformas digitales.

Lady Zúñiga también imploró a la vicepresidenta de Colombia: “Doctora Francia Márquez, quiero hacerles este llamado, quiero escuchar un pronunciamiento de ustedes. No se pueden seguir desapareciendo los niños. En este momento estoy pasando por este dolor tan grande que tiene mi familia”.

Sofía Delgado fue reportada como desaparecida el domingo 29 de septiembre de 2024 en Candelaria, Valle del Cauca Noticias Caracol

La Policía del Valle del Cauca y la Fiscalía General de la Nación piden a los ciudadanos reportar cualquier información que tengan sobre el paradero de Sofía Delgado. Desde Noticias Caracol también decimos: ¡Que aparezca pronto, que aparezca sana y salva!

