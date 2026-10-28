Dos hermanas de 9 y 13 años murieron tras caer de moto eléctrica y ser atropelladas por volqueta

Una profunda tragedia enluta al municipio de Fundación, en el departamento del Magdalena, luego de que dos hermanas de 9 y 13 años perdieran la vida en un accidente de tránsito ocurrido durante la tarde del martes 27 de octubre. Las menores se movilizaban en una motocicleta eléctrica cuando, por causas que aún son materia de investigación, cayeron a la vía y fueron arrolladas por una volqueta que transitaba por el sector.

El siniestro se registró en el barrio Paz del Río, hacia las 6:00 de la tarde. De acuerdo con los reportes preliminares de las autoridades, las niñas se desplazaban juntas en el vehículo eléctrico cuando perdieron el equilibrio y terminaron sobre la calzada. En ese momento, una volqueta que circulaba por la misma vía las impactó, provocando su fallecimiento en el lugar de los hechos.



¿Cómo ocurrió el accidente donde murieron las hermanas en Fundación?

La Policía de Tránsito y las demás autoridades adelantan las investigaciones para establecer con exactitud qué ocurrió antes del fatal desenlace. La hipótesis inicial señala que la motocicleta eléctrica era conducida por la menor de 13 años, quien viajaba acompañada por su hermana de 9 años. Por razones que todavía no han sido esclarecidas, ambas habrían perdido el control del vehículo y cayeron justo en la trayectoria de la volqueta. Tras la emergencia, la zona fue acordonada para permitir la inspección técnica y la recolección de pruebas que ayuden a determinar las circunstancias reales del accidente. Las autoridades también buscan establecer si hubo algún factor adicional que incidiera en la caída de las menores.

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La noticia causó conmoción entre los habitantes de Fundación, donde familiares, vecinos y miembros de la comunidad expresaron su pesar por la muerte de las dos hermanas. Desde la administración municipal y distintas entidades oficiales se emitieron mensajes de solidaridad para acompañar a la familia en medio de la tragedia. Reportes conocidos en las últimas horas identificaron a las víctimas como Sharloth Fontalvo Dávila, de 13 años, y Scarlett Fontalvo Dávila, de 9 años, dos menores pertenecientes a una misma familia, lo que aumentó el impacto del caso entre los habitantes del municipio.



¿Qué se sabe del conductor de la volqueta?

Según la información entregada por las autoridades, el vehículo de carga era conducido por un hombre de 70 años. Los reportes indican que, tras ocurrir el accidente, el conductor se presentó voluntariamente ante las autoridades para atender los requerimientos de la investigación.



Alcaldesa de Fundación se pronunció

La alcaldesa de Fundación, Luz Helena Andrade Campo, se pronunció mediante un comunicado oficial para expresar sus condolencias por la muerte de las dos menores. “Esta irreparable pérdida nos enluta a todos y llena de tristeza a todo nuestro municipio”, señaló la mandataria en el mensaje divulgado por la Alcaldía. Asimismo, la alcaldesa envió un mensaje de solidaridad a los familiares, amigos y compañeros de las niñas. “Nos unimos de corazón al dolor de sus familiares, amigos, compañeros y comunidad educativa, y les enviamos un abrazo solidario en medio de este momento tan difícil”, indicó.



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Andrade Campo también aseguró que la Administración Municipal brindará respaldo a las personas afectadas por la tragedia. “Desde la Administración Municipal expresamos nuestra disposición para brindar el acompañamiento y el apoyo institucional que esté a nuestro alcance a las familias afectadas y a la comunidad educativa, con respeto y sensibilidad ante esta dolorosa pérdida”, manifestó.

En la parte final del comunicado, la mandataria elevó un mensaje de fe para los seres queridos de las menores fallecidas. “Elevamos nuestras oraciones a Dios para que reciba a estas pequeñas en su presencia y conceda a sus familias fortaleza, consuelo y serenidad para afrontar una pérdida tan dolorosa”. Además, concluyó afirmando que “hoy Fundación se une en oración y solidaridad con sus familias”.

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ÁNGELA URREA PARRA

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