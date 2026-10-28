Motociclista murió tras ser impactada por camión cuando iba hacia Cota: buscan al conductor

Una mujer que se movilizaba en motocicleta perdió la vida en un grave accidente de tránsito ocurrido durante la noche del martes 27 de octubre en el sector de La Conejera, en el noroccidente de Bogotá. El hecho se registró cuando la motociclista transitaba en dirección hacia el municipio de Cota y, al parecer, fue impactada por un camión que continuó su recorrido. Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias de la tragedia.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el siniestro ocurrió sobre las 11:00 de la noche. La emergencia movilizó a unidades de tránsito, agentes judiciales y personal de criminalística, que llegaron al lugar para realizar la inspección técnica y recopilar evidencias que permitan establecer con exactitud cómo sucedieron los hechos.

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El periodista Edward Porras, Ojo de la Noche de Noticias Caracol, informó que varios testigos señalaron que un vehículo de carga habría golpeado a la motociclista mientras ella avanzaba por la vía que conecta Bogotá con Cota. Según esas versiones, el impacto provocó que la mujer cayera al pavimento, donde falleció debido a la gravedad de las lesiones.



Autoridades buscan al conductor del camión

Tras conocerse el accidente, las autoridades iniciaron las labores para identificar plenamente a la víctima y determinar la posible responsabilidad del conductor del camión involucrado. Hasta ahora, no se han revelado oficialmente detalles sobre la identidad de la motociclista ni del conductor que habría participado en el hecho.



Las primeras hipótesis apuntan a que el vehículo de carga tuvo contacto con la motocicleta momentos antes de la caída. Sin embargo, los investigadores trabajan en la recolección de testimonios, registros de cámaras de seguridad y otros elementos probatorios para reconstruir la secuencia exacta del siniestro. El caso ha generado preocupación entre conductores y habitantes de la zona, ya que el corredor vial hacia Cota registra una alta circulación de vehículos particulares, motocicletas y camiones, especialmente durante las horas nocturnas y de madrugada.



En la misma emisión de Ojo de la Noche, el periodista Edward Porras informó sobre un amplio operativo de seguridad adelantado durante la madrugada en sectores de San Bernardo y Santa Fe, en el centro de Bogotá. Según el reporte, en la intervención participaron unidades de la Policía Nacional, el Ejército y la Fiscalía, que realizaron inspecciones y verificaciones en distintos establecimientos de estas zonas de la capital.

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De acuerdo con lo informado por Porras, el procedimiento buscaba reforzar los controles contra actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes y otros delitos que afectan la seguridad en esos sectores. Durante las labores, las autoridades efectuaron registros y recopilaron información que hará parte de las investigaciones y acciones de prevención que se desarrollan en la zona.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL

CON INFORMACIÓN DE EDWARD PORRAS