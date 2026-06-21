Dos personas fueron capturadas durante la jornada de elecciones en Colombia: ¿cuál fue la razón?

El Ministerio de Defensa dio detalles sobre la captura de dos ciudadanos en el marco de las elecciones presidenciales en Colombia en el Puesto de Mando Unificado (PMU). Desde la mesa interinstitucional, las autoridades han estado recibiendo informes —minuto a minuto— sobre cómo transcurre el orden público este 21 de junio.

Desde distintas entidades ha habido un esfuerzo conjunto para fomentar unas elecciones transparentes y garantes de la democracia. La ciudadanía, no obstante, es un actor clave para evidenciar y denunciar delitos electorales y comportamientos extraños que contravengan el buen transcurso del proceso.



Los detalles de las capturas por irregularidades electorales

En un balance a la comunidad en general, el MinDefensa reportó la captura de dos ciudadanos en distintos departamentos del país y dio un resumen de las causas de su detención:



Toma de fotos al tarjetón en el Cesar: El primer caso ocurrió en este departamento, cuando un ciudadano ingresó a su puesto, pero al momento de estar en la mesa de votación, sacó el celular para tomarle una foto a su tarjetón . Al darse cuenta de la situación, las autoridades le impusieron su respectivo comparendo (pues esta conducta está expresamente prohibida). El ciudadano, al recibir la sanción, protagonizó un episodio que alteró el orden público. Cabe recordar que esta conducta específica puede acarrear hasta cuatro años de cárcel.

El primer caso ocurrió en este departamento, cuando un ciudadano ingresó a su puesto, pero al momento de estar en la mesa de votación, sacó el celular para . Al darse cuenta de la situación, las autoridades le impusieron su respectivo comparendo (pues esta conducta está expresamente prohibida). El ciudadano, al recibir la sanción, protagonizó un episodio que alteró el orden público. Cabe recordar que esta conducta específica puede acarrear hasta cuatro años de cárcel. Suplantación de identidad en Guainía: El otro caso se registró en el municipio de Puerto Inírida. Allí, una persona fue descubierta cuando intentaba suplantar la identidad de otro ciudadano para cometer fraude en el sufragio.

(Siga aquí el minuto a minuto: Elecciones en Colombia 2026 EN VIVO: dos personas ya fueron capturadas en diferentes lugares)

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Reporte de tarjetones marcados en el territorio nacional

Por su parte, el Ministerio del Interior entregó un balance sobre las anomalías registradas. En 14 departamentos, según señala el ministro Armando Benedetti, se han encontrado tarjetones marcados con rayas o puntos, de acuerdo con los reportes oficiales recibidos en el PMU.



“Le pido a las autoridades mucha atención para que se cumpla la voluntad popular, especialmente en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Caquetá, La Guajira, Bogotá, Magdalena, Nariño, Guaviare, Putumayo, Norte de Santander, Córdoba, Guainía, Valle del Cauca y Caquetá”, afirmó el jefe de la cartera política.

Finalmente, las autoridades recordaron que ya se han recibido más de 2.000 denuncias a través del sistema Uriel por posibles irregularidades y delitos electorales en Colombia.



María Paula Rodríguez Rozo

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