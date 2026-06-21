Elecciones presidenciales en Colombia 2026 EN VIVO: se abren las urnas en todo el país

Este 21 de junio las urnas vuelven a abrirse para que Colombia decida quién será el próximo presidente de Colombia, en el marco de las elecciones en segunda vuelta. De 8:00 a 4:00 p. m., la ciudadanía estará habilitada para ir a las mesas y depositar su voto, Los contendores son Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Más de 41 millones de colombianos están habilitados votar este domingo. El registrador nacional, Hernán Penagos, dice que se espera que alrededor de las 6:00 de la tarde, el país ya pueda tener resultados concluyentes.

Las autoridades electorales y de orden público han puesto en marcha operativos para garantizar que las elecciones durante este domingo transcurran en paz y bajo la absoluta garantía de democracia. Desde las 3:00 de la mañana empezó el despliegue logístico de la Registraduría Nacional del Estado Civil en Bogotá, acompañado por otros organismos, para distribuir el material electoral en los 1.083 puestos de votación habilitados en la ciudad y garantizar que más de 6 millones de ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto.



8:35 a. m. Abelardo de la Espriella y su fórmula vicepresidencial llegan a sus puestos de votación

El candidato Abelardo de la Espriella y su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo llegan a sus puestos de votación en Barranquilla y Bogotá, respectivamente.



8:20 a.m. Palabras de autoridades en la apertura oficial de las urnas

La vicepresidenta del Consejo de Estado, María del Pilar Bahamón, pidió que la jornada fuera pacífica y respetuosa. "El Consejo de Estado reitera a todos los colombianos su compromiso férreo con la defensa y el respeto de la Constitución y la ley, con la defensa de la democracia, con la defensa del estado social de derecho de las instituciones, con la garantía de los derechos y las libertades de los ciudadanos y las ciudadanas, y fundamentalmente con el compromiso de ejercer el control del abuso del poder por parte de todas las autoridades del Estado".

Publicidad

Cristian Ricardo Quiroz, presidente del Consejo Nacional Electoral, resaltó que estas son las elecciones "más vigiladas en la historia" de Colombia. "Una diferencia política no nos puede costar un amigo, la familia y mucho menos la vida. Hoy la invitación a todos los colombianos es salir a votar en paz", enfatizó.

Iris Marín, defensora del Pueblo, dijo que la entidad desplegará a su personal en las 42 regionales del país para acompañar el proceso democrático. "Cualquier inquietud que se pueda presentar podrán acudir a la Defensoría del Pueblo para presentarla y la tramitaremos adecuadamente".

Publicidad

El procurador general, Gregorio Eljach, recordó a la Nación que el preconteo no es vinculante. "No hay presidente hasta que termine el escrutinio y los jueces comuniquen la información verificada".

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, hizo un llamado a la ciuddaanía y funcionarios públicos para que acepten y respeten los resultados de este domingo: "Yo he perdido elecciones y he acatado el resultado". En caso de haber alguna reclamación o impugnación, recordó el mandatario, que estas se deben hacer en los "canales establecidos por la ley, sin llamar a las vías de hecho".

(Conozca todas as declaraciones aquí: El mensaje de organismos electorales y de control antes de abrir las urnas en la segunda vuelta)

8:00 a. m. Se abren las urnas en toda Colombia: inicia jornada de votaciones

El registrador nacional instaló formalmente la apertura oficial de las urnas e inicio formal de las elecciones en su segunda vuelta, a lo largo del territorio nacional, para que la ciudadanía deposite su voto. A las 4:00 p. m. culmina el proceso de votación para dar inicio al preconteo.



7:20 a. m. Empieza acto inaugural de las urnas en la Plaza de Bolívar

En Bogotá se congregaron funcionarios de distintas entidades, así como miembros de la Misión de Observación Electoral, entre ellos la vicepresidenta del Consejo de Estado; la defensora del Pueblo, Iris Marín; el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, el registrador Hernán Penagos, el contralor general Carlos Hernán Rodríguez; el procurador general, Gregorio Eljach, y el presidente Gustavo Petro.

7:00 a. m. Inicia la instalación del Puesto de Mando Unificado (PMU)

Publicidad

Antes de que el reloj marcara las 7 en punto se instaló el Puesto de Mando Unificado (PMU) para el seguimiento y coordinación del Plan Democracia, por parte de las autoridades de orden público en todo el territorio nacional. En la apertura de esta mesa, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, envió un parte de calma: “al pueblo colombiano, le decimos que la fuerza pública jamás le ha fallado, y jamás les fallará, que pueden confiar plenamente en eso. Incluso arriesgaremos la vida para protegerlos a ustedes y el derecho al voto. Los militares y policías están dispuestos arriesgar la vida por ello, aunque no podemos dar el voto”.