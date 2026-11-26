Dos de los cinco hombres señalados de secuestrar a 87 personas esta semana en un Éxito en Cartagena fueron judicializados en las últimas horas. Un fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales presentó a los detenidos -identificados como Juan Camilo Torres Manco y Jhon Albeiro Mejía Blandón- ante una juez penal de control de garantías y les imputó el delito de secuestro extorsivo agravado en concurso homogéneo. Los procesados, sin embargo, no aceptaron los cargos. El intento frustrado de robo a un vehículo transportador de valores derivó en una toma de rehenes de 17 horas en un punto del Éxito, ubicado en el sector de La Castellana, que terminó en la madrugada de este miércoles con el rescate de los secuestrados, la muerte de un delincuente y la captura de los responsables.

Según la Fiscalía, el pasado 24 de noviembre los hoy procesados y otro hombre habrían ingresado con armas largas al establecimiento de comercio ubicado y tomado como rehenes a quienes se encontraban allí. "Durante cerca de 17 horas, intimidaron a los clientes y trabajadores del lugar y pidieron, a través de un panfleto, 7.000 millones de pesos, dos camionetas blindadas y el despeje de la vía hacia Barranquilla, Atlántico, para facilitar su huida", señala el ente acusador.

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Para impedir la intervención de las autoridades, al parecer, los delincuentes utilizaron a las víctimas como escudos humanos: "Les pusieron explosivos simulados para aumentar la tensión y ubicaron otros artefactos en las puertas. También amenazaron con asesinarlos si alguien intentaba entrar al almacén", se lee en un comunicado de la Fiscalía.



En medio de las exigencias, 11 ciudadanos fueron liberados. En la madrugada del 25 de noviembre, unidades de la Policía Nacional y el Ejército Nacional rescataron a las 76 personas que aún permanecían retenidas y capturaron en situación de flagrancia a Torres Manco y Mejía Blandón. Durante el operativo murió otro posible implicado, quien sería el coordinador del secuestro.



En el procedimiento, a Juan Camilo Torres Manco le fueron incautados 495.000 pesos que llevaba en uno de los bolsillos de su pantaloneta. También fueron encontradas armas traumáticas y de balines que serán sometidas a análisis de balística para determinar si estaban modificadas y eran aptas para disparar proyectiles de arma de fuego.

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La tensión se prolongó durante la noche entre el martes y el miércoles, con cada vez una mayor concentración de efectivos policiales y militares en la zona, francotiradores en edificios próximos y hasta un helicóptero sobrevolando el centro comercial. Las autoridades hicieron repetidos llamamientos a través de altavoces para que los delincuentes depusieran las armas y liberaran a los rehenes.

El presidente Abelardo de la Espriella se desplazó a Cartagena durante la noche junto al ministro de Defensa, Jorge Mora, para ponerse al frente del Puesto de Mando Unificado (PMU) y seguir el desarrollo de la crisis. De la Espriella fue el encargado, pasadas las 2 de la madrugada, de anunciar que todos los secuestrados habían sido rescatados ilesos en una operación conjunta de la Policía y las Fuerzas Militares.

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El mandatario aseguró que los delincuentes habían tenido la oportunidad de entregarse y liberar a los retenidos, pero la rechazaron. "Uno de los bandidos fue dado de baja. Se les dio la oportunidad de que se entregaran y liberaran a los rehenes, rechazaron esa oportunidad y actuamos con contundencia", afirmó en un vídeo publicado en X.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, ofreció después detalles de la intervención y explicó que uno de los asaltantes se enfrentó a los comandos especiales que ingresaron en el establecimiento e hirió al comandante del equipo que encabezó la operación. Según su relato, los demás delincuentes intentaron confundirse entre los rehenes después de cambiarse de ropa y ponerse prendas de civil, por lo que los agentes tuvieron que identificar y revisar uno a uno a los ocupantes del establecimiento.

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"Se vistieron de civil, se cambiaron y la tarea más demorada fue uno a uno", explicó Turbay a los periodistas, al señalar que durante la identificación se encontró con personas conocidas que estaban entre los retenidos.

El alcalde confirmó la captura de cuatro hombres y señaló que las autoridades también investigaban la posible participación de una mujer, que presuntamente habría enviado los mensajes durante la toma de rehenes, aunque no confirmó que estuviera detenida.

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