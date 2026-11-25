Un intento frustrado de robo a un vehículo transportador de valores derivó en una toma de rehenes de más de 17 horas en un almacén Éxito de Cartagena, puntualmente ubicado en el sector de La Castellana, que terminó en la madrugada de este miércoles con el rescate de los últimos secuestrados, la muerte de un delincuente y la captura de los otros cuatro. La atípica situación comenzó hacia las 8 a.m. de este martes, cuando varios hombres encapuchados y armados ingresaron en el parqueadero de un centro comercial con la intención de asaltar un furgón blindado que transportaba dinero. Sin embargo, los sistemas de vigilancia del centro comercial detectaron a los sospechosos a través de las cámaras de seguridad y activaron los botones de pánico, una alarma silenciosa conectada con la Policía. La llegada de las primeras patrullas sorprendió a los asaltantes, que se refugiaron en el supermercado de la cadena Éxito y tomaron a unas 46 personas, entre clientes y trabajadores, como rehenes.

Mientras unidades especializadas de la Policía y las Fuerzas Militares desplegaban un dispositivo de seguridad en los alrededores del supermercado, los secuestradores permitieron hacia las 11:30 a.m. la salida de diez personas: primero cinco mujeres mayores y posteriormente otras cinco. Los restantes permanecieron dentro del establecimiento mientras las autoridades intentaban conseguir su liberación.

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La tensión se prolongó durante la noche, con cada vez una mayor concentración de efectivos policiales y militares en la zona, francotiradores en edificios próximos y hasta un helicóptero sobrevolando el centro comercial. Las autoridades hicieron repetidos llamamientos a través de altavoces para que los delincuentes depusieran las armas y liberaran a los rehenes.



El presidente, Abelardo de la Espriella, se desplazó a Cartagena durante la noche junto al ministro de Defensa, Jorge Mora, para ponerse al frente del Puesto de Mando Unificado (PMU) y seguir el desarrollo de la crisis. De la Espriella fue el encargado, pasadas las 2 de la madrugada, de anunciar que todos los secuestrados habían sido rescatados ilesos en una operación conjunta de la Policía y las Fuerzas Militares.



El mandatario aseguró que los delincuentes habían tenido la oportunidad de entregarse y liberar a los retenidos, pero la rechazaron. "Uno de los bandidos fue dado de baja. Se les dio la oportunidad de que se entregaran y liberaran a los rehenes, rechazaron esa oportunidad y actuamos con contundencia", afirmó en un video que publicó en X.

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En medio del operativo se conoció que los negociadores intentaban que los criminales se entregaran a las autoridades y que, al parecer, los delincuentes exigían siete mil millones de pesos y camionetas blindadas para salir del lugar.

A lo largo de la intensa jornada, decenas de personas se congregaron detrás de los cordones policiales, en calles y aceras cercanas. Algunos registraban con sus teléfonos la situación, mientras el tráfico era desviado del centro comercial. Pasada la medianoche, una tanqueta les lanzó chorros de agua para dispersarlos.

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El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, ofreció después detalles de la intervención y explicó que uno de los asaltantes se enfrentó a los comandos especiales que ingresaron en el supermercado e hirió al comandante del equipo que encabezó la operación. Según su relato, los demás delincuentes intentaron confundirse entre los rehenes después de cambiarse de ropa y ponerse prendas de civil, por lo que los agentes tuvieron que identificar y revisar uno a uno a los ocupantes del establecimiento.

"Se vistieron de civil, se cambiaron y la tarea más demorada fue uno a uno", explicó Turbay a los periodistas, al señalar que durante la identificación se encontró con personas conocidas que estaban entre los retenidos.

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El alcalde confirmó la captura de cuatro hombres y señaló que las autoridades también investigaban la posible participación de una mujer, que presuntamente habría enviado los mensajes durante la toma de rehenes, aunque no confirmó que estuviera detenida.

Hasta el momento las autoridades no han vinculado a los arrestados con bandas criminales organizadas, aunque el alcalde apuntó que los delincuentes parecían proceder del interior de Colombia.

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Después de recibir valoración médica, las personas liberadas pudieron reunirse en la mañana de este miércoles con sus familiares, que habían pasado la noche a las afueras del supermercado esperando noticias y su salida.

Héctor Puello, uno de los rehenes liberados, le dio una entrevista a Noticias Caracol desde el Comando de la Policía Metropolitana de Cartagena y reveló detalles. "Primero que todo sentí que volví a vivir. Volví a vivir porque esos hombres amados maltratando a uno. Ya yo sentí que volví a vivir y contento porque llegó el Ejército, llegó a rescatarnos. Hubo mucha presión, mucha tensión tanto mía como los compañeros", contó.

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El hombre, que trabaja en el área de panadería del Éxito, contó que entró a las 6:00 de la mañana a trabajar. Puello reveló que a él y a los demás secuestrados los metieron en una bodega. "Esos manes estaban muy alterados, no sé si estaban bajo efecto de algo. Cuando ellos nos tiraron al piso, nos amarraron, un compañero estaba al lado mío, le pegaron con el revólver en el ojo. Yo me alteré también. A mí me cayó un cartón encima y él (secuestrador) pensó que yo estaba escondido. Y cuando vio que yo estaba, dijo: 'Estás escondido'. Y empezó a batearme ahí también".

El secuestro coincidió con el décimo aniversario de la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC, que llevó a la entonces guerrilla más poderosa del continente a deponer las armas. La conmemoración estuvo ensombrecida por una inusitada ola de violencia con atentados en distintos puntos del país.

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El Grupo Éxito confirmó en la mañana de este miércoles que tras superada la situación reabrían el supermercado con normalidad. "De acuerdo con el reporte de las autoridades competentes, la situación presentada en nuestro almacén Éxito en Cartagena ha finalizado. Nos da tranquilidad saber que todas las personas que permanecían retenidas han sido liberadas y se encuentran a salvo", se lee en un comunicado compartido por la empresa, que indicó que expresaban su solidaridad con los colaboradores, clientes y familias tras la situación de seguridad. "Sabemos que vivieron momentos de angustia e incertidumbre y queremos reiterarles que su vida, seguridad y bienestar están por encima de cualquier otra consideración y son nuestra mayor prioridad".

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