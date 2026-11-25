La empresa TransMilenio informó a sus usuarios en horas de la tarde de este 25 de noviembre que una manifestación afecta la operación del sistema en el centro del Bogotá. Ante la novedad, varias estaciones cerraron sus puertas de manera temporal, ya que la flota troncal no está teniendo paso hacia el oriente.



Estaciones de TransMilenio dejan de operar este 25 de noviembre

A las 5:18 p .m., el sistema envió el primer reporte a los usuarios informando sobre una manifestación ajena a la operación que se registró en la calle 22 con carrera 33. Debido a esto, la flota troncal no tiene paso en sentido occidente-oriente de manera temporal.

Solo minutos después llegó un nuevo reporte con corte a las 5:30 p. m. que informó sobre el cierre de ciertas estaciones del centro de la ciudad por movilizaciones ajenas al sistema en la calle 26 con carrera 33. La flota troncal no tiene paso temporalmente en el sector. Los buses de TransMilenio iniciaron contraflujo y las estaciones Concejo de Bogotá y Centro Memoria dejan de operar temporalmente.

La indicación de los usuarios de TransMilenio es que sigan las novedades en el canal oficial de TransMilenio en WhatsApp para tener información en tiempo real sobre esta novedad.

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