Las casi 20 horas que más de 70 personas permanecieron secuestradas en el Éxito de Cartagena estuvieron marcadas por el miedo, las amenazas y las agresiones. Mientras los trabajadores y clientes temían por sus vidas, los delincuentes que los mantenían retenidos pusieron música y consumieron licor, según contaron las víctimas tras recuperar su libertad.



Uno de los testimonios es el de Héctor Cuello, panadero del Éxito, quien llevaba más de dos horas en su puesto de trabajo cuando los asaltantes ingresaron al establecimiento. Según relató, los hombres entraron gritando y amenazando a quienes estaban en el lugar, para después trasladarlos hasta una bodega. (Lea también: Conmovedor relato de rehén liberado del Éxito en Cartagena: "No tuve palabras para mi familia")

"Esos manes estaban muy alterados, no sé si estaban bajo efecto de algo. Cuando ellos nos tiraron al piso, nos amarraron. Un compañero estaba al lado mío, le pegaron con el revólver en el ojo", contó Cuello.

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El trabajador también aseguró que fue golpeado mientras los delincuentes lo requisaban y le quitaban sus pertenencias. Las víctimas fueron sujetadas con cinchos y permanecieron bajo las amenazas de sus captores.



De acuerdo con los testimonios, los captores cambiaban de comportamiento durante el tiempo que permanecieron en el almacén. En algunos momentos eran violentos y después se tranquilizaban. También modificaban las instrucciones sobre cómo mantener sometidas a las personas: inicialmente contemplaron amarrar a todos, luego dejaron a algunas mujeres en el área de comidas.

(Más detalles en: 17 horas de angustia en Éxito de Cartagena: detalles del operativo en el que rescataron a rehenes)

Sin embargo, uno de los episodios que más llamó la atención de los rehenes ocurrió durante la tarde. Según contaron, los secuestradores sacaron un parlante, pusieron música y pidieron que les llevaran bebidas alcohólicas.



"Ellos cogieron un parlante y pusieron música. Ellos utilizaron uno de los compañeros de nosotros para que les trajera los licores", relató uno de los sobrevivientes, quien mencionó que entre las bebidas había aguardiente y otros licores como Whisky .

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Otra de las personas que vivió el secuestro fue Luz Marina, funcionaria del supermercado, quien llegó a trabajar durante la mañana y terminó en medio de la toma. La mujer recordó que los delincuentes estaban encapuchados y fueron acorralando a las personas que se encontraban en el establecimiento. "Nos amarraron, siempre nos amenazaban con las pistolas", relató.

Otro de los secestrados aseguró que el peligro era constante, incluso cuando necesitaba ir al baño, pues observaba cables extraños en las puertas y temía que hubiera explosivos dentro del establecimiento.

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"Nuestras vidas corrieron peligro ahí adentro. Había explosivos, armamento y estábamos totalmente dominados por ellos. Teníamos que hacer todo lo que ellos dijeran", contó.

(Lea también: ¿Qué pasó con los secuestradores tras el operativo en el Éxito de La Castellana en Cartagena?)



Así fue el rescate de los más de 70 rehenes

El secuestro comenzó durante un intento de robo a un carro de valores, que terminó convirtiéndose en una toma de rehenes. De acuerdo con la información conocida sobre el operativo, los delincuentes tenían como objetivo inicial apoderarse del dinero del vehículo y, al no conseguirlo, pusieron en marcha un plan alternativo.

Durante la negociación, los secuestradores exigieron 7.000 millones de pesos y camionetas blindadas para escapar, a cambio de respetar la vida de las personas retenidas.

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Tras varias horas de tensión, comandos especiales de la Policía y las Fuerzas Militares ejecutaron una operación de rescate que duró aproximadamente 12 minutos. El procedimiento permitió liberar a 76 personas, capturar a dos presuntos integrantes de la banda y abatir a uno de los señalados asaltantes. Otros dos presuntos integrantes permanecen prófugos, según el balance del operativo.

Para Héctor Cuello, el momento de la liberación significó el fin de las horas de angustia. "Primero que todo, sentí que volví a vivir. Volví a vivir", expresó.

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Después de ser rescatados, los trabajadores y clientes fueron trasladados al comando de la Policía. Allí, Cuello pudo comunicarse nuevamente con su familia, un momento que recordó especialmente después de permanecer cerca de 20 horas bajo el control de los secuestradores.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co