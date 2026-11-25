Tras el rescate exitoso de más de 70 rehenes que fueron secuestrados en el Éxito de La Castellana, en Cartagena, este 24 de noviembre, el alcalde Dumek Turbay se refirió a los hechos que enfocaron la atención de las autoridades durante más de 17 horas. El mandatario de La Heroica dio detalles sobre los secuestradores, así como el número total de personas que fueron rescatadas.



A las 8 de la mañana, hombres armados y encapuchados entraron al almacén de cadena ubicado sobre la avenida Pedro de Heredia. Al parecer, todo inició porque los delincuentes pretendían robar a un carro de valores, pero todo quedó en un intento fallido porque llegaron "20 minutos después" y surgió un plan B: secuestrar a los ciudadanos que estaban a la hora en el local. 84 personas quedaron encerradas. Fueron 17 horas de incertidumbre, durante las cuales fueron liberadas solo 10 personas. A las 12:30 a. m. empezó a haber movimiento por parte de miembros de la Fuerza Pública por aire y tierra. A la 1:20 a. m. los rehenes fueron rescatados.

La cifra de las personas que se quedaron dentro del almacén esperando un rescate o eventual liberación, pero que fueron sacadas en horas de la madrugada de este 25 de noviembre, fue de 74, según Turbay.

(Más detalles en: 17 horas de angustia en Éxito de Cartagena: detalles del operativo en el que rescataron a rehenes)



¿Qué se sabe sobre la identidad de los presuntos secuestradores?

La cifra de cuántos delincuentes retuvieron a las personas en el almacén está por determinar. Las versiones de los propios rescatados indican que eran cuatro secuestradores. Sin embargo, ya hay dos personas que fueron plenamente identificadas, capturadas y en proceso de ser judicializadas. Otra persona se enfrentó al grupo de la Fuerza Pública y fue abatida. "Las imágenes iniciales, cuando entran al centro comercial, solo hay tres personas", dijo el alcalde, por lo que está en investigación el posible paradero del cuarto presunto secuestrador.

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"Lo que está claro es que los bandidos utilizaron parte de las personas retenidas en labores", relata. "En el esquema de averiguación de los drones de la Fuerza Pública se veía a más de tres personas en esa actividad, pero se ha identificado que al menos dos de esas personas estaban bajo el dominio de estos bandidos y se sometieron a las instrucciones que ellos daban, pero en ningún momento hicieron parte del grupo".



Los dos hombres que son señalados de participar en la toma de rehenes en Cartagena son un estudiante universitario de 33 años y un mecánico de 44 años, ambos oriundos de Medellín. "Son del interior del país los dos capturados", contó Turbay en entrevista con Noticias Caracol. "Está claro que alguna parte de la banda huyó –una vez, al inicio de todo esto– la Policía llega al centro comercial (...) huyen y casi que deja al resto de los integrantes de la banda abandonados".

(Lea también: ¿Qué pasó con los secuestradores tras el operativo en el Éxito de La Castellana en Cartagena?)

Sobre el proceso de negociación, el mandatario contó que el presidente Abelardo de la Espriella les envió un mensaje, pero los delincuentes insistían en exigir un rescate económico que el almacén Éxito les debía pagar. "Siempre plantearon que tenía que ser el Éxito el que tenía que pagar el rescate y ahí el presidente da una fecha límite, una hora límite que era a las 10 de la noche", afirmó. Mientras tanto, la cúpula de la Fuerza Pública aconsejaba iniciar acciones desde la 1 de la madrugada, tal como se llevó a cabo; unas de señuelo y el verdadero operativo.



El alcalde también se refirió al hombre que fue abatido en el operativo y dijo: "Hay versiones que apareció su señora esposa, no puedo entrar en afirmar nada distinto a que estuvo allí, fue reconocido por las personas que estaban retenidas como una persona muy importante en el esquema". Según el mandatario, este hombre de 51 años habría sido el líder de la incursión. "Lo identificaban como la persona de casco, con la bandera de Colombia y con el celular en el casco que tenía". Ante la aparición de las versiones, la Alcaldía solicitó a Fiscalía y demás autoridades competentes que tomen las respectivas declaraciones y que el tema sea revisado a profundidad.

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Lo que encontraron tras el secuestro: "Armas"

"Se les salió de las manos a ellos, no iba preparado para eso", dijo el mandatario después de conocer la información sobre el grupo que retuvo a los civiles. "No estábamos frente a un grupo criminal que haya hecho un planeamiento y una acción puntual (sic)". El hallazgo sobre los artefactos utilizados para intimidar confirmaría la tesis, pues los delincuentes llevaban armas traumáticas, "hasta de juguete", añadió Turbay en la conversación. "Es como comienza a dar señales que no iban por lo que pasó finalmente".

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La administración distrital seguirá de cerca el proceso, dijo Turbay, ya que la ciudad también podría figurar como víctima en el caso por las afectaciones que generó este hecho. El mandatario espera que los dos capturados colaboren con la justicia para suministrar detalles valiosos para la investigación.

María Paula Rodríguez Rozo

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