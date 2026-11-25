Un creador de contenido en redes sociales fue capturado en Bogotá, ya que es señalado por presuntos delitos sexuales cometidos contra una menor de 13 años. La detención se dio gracias a la denuncia que la madre hizo y las acciones que adelantó la Policía Judicial hasta que finalmente surgió la orden de captura contra el ciudadano. Ahora, este hombre se enfrentará a un proceso ante la justicia por los crímenes que presuntamente cometió.



La denuncia y las actividades de la Policía Judicial evidenciaron que el creador de contenido, que junta por lo menos 200.000 seguidores solo en TikTok, habría aprovechado su oficio como creador de contenido para contactar a la adolescente de 13 años, obtener información de ella y abusar sexualmente de la menor. A través de una plataforma digital, este hombre no solo logró tener información de la menor, sino también de sus familiares.

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Después de un tiempo, este sujeto citó a la niña a su casa. Él habría intimidado y extorsionado a la menor con amenazas de atentar contra ella o su familia, así como exponerla en redes sociales si no cumplía con sus pretensiones sexuales. Su mamá fue quien notó actitudes extrañas en la menor después de esto. Finalmente, la víctima contó lo que ocurrió.

La madre de la niña reaccionó instaurando una denuncia formal que dio inicio a la investigación y a la posterior emisión de la orden judicial, que fue ejecutada a finales de noviembre de 2026. El ahora capturado fue dejado a disposición del ente judicial como presunto responsable de los delitos de acceso carnal abusivo con menor de catorce años, en concurso con actos sexuales con menor de catorce años. Todavía no se sabe sobre la fecha de las audiencias.

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El Observatorio de Medicina Leal tiene registro de 12.670 casos de presunto delito sexual en Colombia. El grupo etario con más registros corresponde al de los adolescentes de 12 a 17 años, que concentran el 45 % de los casos.

María Paula Rodríguez Rozo

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