En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
SOAT
AUMENTO UPC
ZULMA GUZMÁN
BOGOTÁ
LA VUELTA AL MUNDO
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Dos temblores despertaron a Colombia en la madrugada de este 1 de enero: magnitud

Dos temblores despertaron a Colombia en la madrugada de este 1 de enero: magnitud

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), los movimientos telúricos se registraron con pocos minutos de diferencia en los departamentos de Caldas y Cundinamarca.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 1 de ene, 2026
Comparta en:
Dos temblores despertaron a Colombia en la madrugada de este 1 de enero: magnitud
Temblor en Colombia hoy: dos sismos se registraron en la madrugada del 1 de enero. -
SGC

Publicidad

Publicidad

Publicidad