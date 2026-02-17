Tribunal le da 48 horas a la Universidad Nacional para restituir a José Ismael Peña como rector

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Bogotá falló a favor de José Ismael Peña, quien había interpuesto una tutela para que se le permitiera quedar al frente de la rectoría de la institución, argumentando que se le habían violado sus derechos fundamentales al debido proceso, trabajo, acceso a funciones y cargos públicos. El Tribunal le dio 48 horas a la universidad para "hacer efectivo el ejercicio del cargo".

Noticia en desarrollo...