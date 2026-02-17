En vivo
Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Tribunal le da 48 horas a la Universidad Nacional para restituir a José Ismael Peña como rector

Tribunal le da 48 horas a la Universidad Nacional para restituir a José Ismael Peña como rector

José Ismael Peña interpuso una tutela para ejercer como rector de la Universidad Nacional. Un juzgado la había negado en primera instancia; sin embargo, fue aceptada por el Tribunal Superior de Bogotá.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 17 de feb, 2026
José Ismael Peña.
José Ismael Peña.
Colprensa y Unal

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Bogotá falló a favor de José Ismael Peña, quien había interpuesto una tutela para que se le permitiera quedar al frente de la rectoría de la institución, argumentando que se le habían violado sus derechos fundamentales al debido proceso, trabajo, acceso a funciones y cargos públicos. El Tribunal le dio 48 horas a la universidad para "hacer efectivo el ejercicio del cargo".

Noticia en desarrollo...

