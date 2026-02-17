Ocho barrios de Bogotá quedarán sin agua hoy, martes 17 de febrero, por imprevisto daño en tubo

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) anunció durante la tarde de este martes 17 de febrero un daño imprevisto en una tubería ubicada en la localidad de Rafael Uribe que ha provocado la suspensión en el suministro de agua de ocho barrios de la zona. El incidente, presentado exactamente sobre la carrera 13F Bis A con calle 40 Sur, conllevó a que operarios de la entidad acudieran al lugar para hacer las respectivas reparaciones.

Mientras tanto, aquellos residentes de estos ocho barrios de la localidad se quedarán sin suministro de recurso hídrico, a la espera de que finalicen por completo las obras y arreglos de esta conexión. A quienes se verán afectados, se les recomienda recolectar agua para las labores diarias o, en caso de requerirlo estrictamente, hacer la debida solicitud de suministro ante la Acualínea 116 dispuesta por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de la capital del país.



¿Cuándo regresaría el agua?

El Acueducto informó que, por el momento, se espera que el servicio de agua sea restablecido en la madrugada de este miércoles 18 de febrero.



¿Cuáles son los barrios afectados que se quedarán sin agua este martes 17 de febrero?

Los barrios de la localidad de Rafael Uribe que quedarán sin suministro hídrico hasta la madrugada de este miércoles 18 de febrero serán los siguientes:



San Juanito.

Marco Fidel Suárez.

Socorro.

La Arboleda.

El Playón.

Granjas de San Pablo.

San Jorge Sur.

Molinos Sur.

¿Qué hacer si requiere de suministro de agua durante los cortes del Acueducto?

Ante esta situación de carácter imprevisto, la EAAB ha dispuesto de los habituales carrotanques disponibles para suministrar agua a las comunidades afectadas por cortes. Tal como lo ha informado la entidad, dichos vehículos pueden solicitarse a través de la Acualínea 116.



¿Qué es la Acualínea?

La Acualínea 116 es aquella línea telefónica gratuita de atención al cliente del Acueducto de Bogotá. Esta se encuentra disponible las 24 horas del día y los siete días de la semana para que los ciudadanos puedan hacer el respectivo reporte de emergencias como fugas, daños en la red, alcantarillado, o incluso solicitar información de facturación. Adicionalmente, marcando a este número telefónico, los usuarios también podrán hacer la respectiva gestión de trámites comerciales y técnicos. Para comunicarse con dicha línea, los interesados deberán marcar 116 desde teléfonos fijos/celulares en Bogotá o al 01-8000116-007 si se encuentra fuera de allí.

Es necesario tener en cuenta que el suministro de la Acualínea priorizará principalmente al sector institucional, como puestos de salud, hogares geriátricos, fundaciones, comedores comunitarios, hogares de bienestar familiar y otros sitios de atención prioritaria. "La EAAB agradece la comprensión de la ciudadanía y reitera su compromiso de restablecer el servicio de agua en el menor tiempo posible. De igual forma, habilitó sus canales digitales y Acualìnea 116 para atender cualquier inquietud de los usuarios del sector", finalizó el Acueducto.



JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

