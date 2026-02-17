Denuncian presunta intervención del río Arauca con maquinaria pesada sin aval ambiental

Una reciente denuncia ambiental ciudadana hecha en la ciudad de Arauca encendió un nuevo debate en torno al manejo y cuidado de las fuentes hídricas en el país. Tal reporte presentado, con fecha del 11 de febrero de 2026, expuso lo que sería una presunta intervención del cauce del río Arauca que se ha llevado a cabo en el sector Fórum de Los Libertadores; lo relevante de esta situación es que, según la denuncia, la administración municipal habría ordenado esta serie de acciones con maquinaria pesada sin haber solicitado los permisos correspondientes exigidos por la ley nacional.

Dicho documento de denuncia expuso que en esta zona del afluente hídrico se habrían ingresado excavadoras hidráulicas, las cuales se usaron para realizar una extracción directa de arena desde el propio lecho del río; este material estaría siendo trasladado hacia un sitio distinto al punto de extracción con el fin de, presuntamente "ser utilizado en otras actividades". De la misma manera, los denunciantes reportaron una presunta "profundización artificial del cauce" y una "socavación localizada" que podría acarrear serios impactos ambientales. Esta denuncia presentada manifestó que tales trabajos se hacían sin una creciente notoria del río que requiriera de tales actos o que amenazara con inundación, por lo que dichos procedimientos no habrían sido justificados legalmente ni ante ninguna autoridad ambiental.

De igual forma, en el documento que notificó tales presuntos hechos se enfatizó en que no se cuenta con alguna evidencia de acto administrativo formal que haya otorgado tal autorización de ocupación del río Arauca para estas actividades. Pese a que se reconoce una eventual autorización verbal o informal por parte de funcionarios de la autoridad ambiental, la denuncia argumenta que tal tipo de permiso no tiene validez jurídica ni sustituye el acto administrativo motivado que exige la normatividad.



Ante esto, la Procuraduría General de la Nación abrió una actuación preventiva con el fin de verficar los datos de la denuncia y tomar eventuales medidas al respecto. De ser ciertas tales denuncias, afirma el ente estatal, estos actos "podrían configurar la intervención de la fuente hídrica y/o área de protección del río, con eventual aprovechamiento de material de arrastre, actividades que se encuentran sujetas a permiso previo y expreso de las autoridades competentes, conforme al marco normativo vigente". "Si bien la destinación del material removido estaría orientada a una finalidad de gestión del riesgo, dicha circunstancia no exonera a la administración municipal del cumplimiento integral de la normatividad ambiental aplicable ni de la obtención de las autorizaciones correspondientes", agregó el ente.



¿Qué ha dicho el alcalde de Arauca?

Ante dicha denuncia, el alcalde de Arauca, Juan Qüenza, se pronunció diciendo que tales trabajos se llevaban a cabo de manera preventiva. Según él, dichos procedimientos pretendían extraer arena del río para "llenar sacos y protegernos en época de lluvias", haciendo énfasis en que la ciudad de Arauca estaba próxima a la temporada de invierno.



"Jodieron y Jodieron hasta que le Procuraduría General de la Nación abrió investigación Disciplinaria por querer hacer las cosas diferentes, que era, sacarle Arena al Río Arauca para que la población araucana no se inunde en invierno. Este material sería utilizado para llenar sacos y protegernos en época de lluvias, también pensábamos ayudar a las Comunidades que más lo necesitaban, porque la pregunta es: ¿quién no necesita relleno hoy en sus casas? ¿quién no necesita mejorar una vía, mejorar una cancha y poder salvarse del cruel invierno cada vez que llueve?", escribió desde su cuenta de Facebook.

