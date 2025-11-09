Ejército Nacional activa operación de búsqueda por secuestro de cinco soldados en Tame, Arauca

El Ejército Nacional confirmó que cinco soldados profesionales, adscritos al Batallón de Artillería de Campaña N.º 18, fueron presuntamente secuestrados por integrantes del Grupo Armado Organizado (GAO) ELN frente Domingo Laín Sanz, en zona rural del departamento de Arauca. Los hechos ocurrieron mientras los militares se encontraban en permiso y se desplazaban de manera particular por la vía que comunica el municipio de Tame con la capital departamental.

De acuerdo con la información suministrada por la institución, el incidente tuvo lugar en el sector de Flor Amarillo, donde el grupo armado habría interceptado el vehículo de servicio público en el que viajaban los uniformados, quienes iban vestidos de civil, esto según reportó el jefe de seguridad de la empresa Coopetran, encargada del transporte en los que se movilizaban los soldados.

Las víctimas del secuestro fueron identificadas por la organización como Andrés Felipe Muñoz Castro, Sergio Muñoz Zapata, César Muñoz Osorio, Luis Ángel Navarro Banquet y Daniel José Munive Sandoval, todos pertenecientes a la Décima Octava Brigada, unidad adscrita a la Octava División del Ejército Nacional, con sede en el oriente del país.



Tras conocerse la lamentable noticia, el Ejército activó de manera inmediata los protocolos de búsqueda y los mecanismos interinstitucionales de emergencia para ubicar a los soldados y asegurar su pronta liberación. En la zona se adelantan operaciones conjuntas con la Armada de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional, en coordinación con las autoridades civiles y organismos de inteligencia.



#ComunicaciónOficial | El Comando de la #Brigada18, unidad orgánica de @Ejercito_Div8, se permite informar a la opinión pública que:



1. En hechos que son materia de investigación, se tuvo conocimiento del posible secuestro por parte del GAO ELN frente Domingo Laín Sanz, de cinco… pic.twitter.com/3KgK9wTbjO — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) November 9, 2025

En el comunicado oficial, la Décima Octava Brigada condenó de manera categórica el secuestro y lo calificó como un acto criminal que vulnera los derechos fundamentales de los uniformados, recordando que, aunque se encontraban fuera de servicio, siguen siendo servidores del Estado. “Exigimos el respeto de su vida y su liberación inmediata”, indicó la institución.

Las autoridades, también hicieron un llamado a la ciudadanía para que suministre información sobre el secuestro que permita avanzar en la ubicación de los militares. Para ello, se habilitó la línea gratuita nacional 147, a la cual pueden comunicarse quienes tengan datos relevantes, bajo garantía de absoluta reserva y confidencialidad.



Familiares de los funcionarios del CTI secuestrados marchan por la vida y la libertad

De otro lado, con camisetas blancas, cadenas simbólicas y carteles pidiendo libertad, familiares y amigos de los cinco uniformados secuestrados también por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), del mismo frente Domingo Laín Sanz,en Arauca, se movilizaron este domingo en Bogotá para exigir su pronta liberación.

La manifestación, denominada “Marcha por la vida y la libertad”, fue convocada por los familiares de Franque Esley Hoyos Murcia y Rodrigo Antonio López Estrada, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) secuestrados el pasado 8 de mayo.

“Nadie debería vivir con esa incertidumbre, con ese dolor. Saldremos a las calles para que el país nos escuche, para pedir respeto y vida. Queremos decirle al Gobierno y al ELN que no hay negociación posible sin humanidad”, expresó Alejandra Sanabria, esposa de Franque Esley Hoyos Murcia, en un video difundido por Blu Radio.

Los asistentes se desplazaron desde el búnker de la Fiscalía hasta la Plaza de Bolívar, en Bogotá, y elevaron un llamado al Gobierno Nacional y al grupo armado para que se logre un acuerdo humanitario que permita el regreso seguro de los retenidos. "Yo le digo al gobierno, por favor agilicen las mesas de negociación para la pronta liberación de mi hijo". Expresó Alba Murcia, madre del subintendente Franque Esley Hoyos Murcia.

