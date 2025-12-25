Volador cayó sobre una vivienda en Medellín durante Navidad y causó incendio: tres menores están UCI

Durante la noche de Navidad en el país, sucedió un grave hecho en la ciudad de Medellín, capital de Antioquia. En la madrugada de este 25 de diciembre, un volador cayó sobre una vivienda y causó un incendio en el sector Granizal. La conflagración dejó graves heridas en miembros de la familia que allí se encontraba durmiendo, y tres menores están en UCI. La construcción, además, tuvo afectaciones estructurales significativas.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"Mientras se celebraba la Navidad, una familia vivía una tragedia.Siendo las 2:49 a. m. de hoy, se recibió una llamada a la línea 123 reportando un incendio domiciliario, al parecer ocasionado por un volador que cayó sobre una vivienda ubicada en la Cra. 38 x 104, sector Granizal. Dos tripulaciones de Bomberos de Medellín, en articulación con el @dagrdmedellin, atendieron la emergencia", informó el alcalde de la capital antioqueña, Federico Gutiérrez, en su cuenta de X.

El incidente, según detalló el mandatario, dejó tres menores de edad y dos adultos lesionados, quienes fueron trasladados y están recibiendo atención en centros hospitalarios. "Los tres menores de edad de 6, 8 y 11 años de edad, permanecen en UCI debido a la prolongada exposición al humo. La mujer adulta ya fue dada de alta y el hombre adulto sigue en atención en Urgencias", añadió.



El equipo técnico evalúa las afectaciones estructurales de la vivienda, mientras que el equipo social de la Alcaldía de Medellín brinda acompañamiento y atención a las personas afectadas. Las autoridades dieron que este es el cuarto incendio registrado en el mes de diciembre relacionado con el uso de pólvora y globos de mecha.



"Hacemos un llamado urgente a la conciencia y al autocuidado: el uso irresponsable de pólvora pone en riesgo la vida, especialmente la de niños y niñas. Prevenir estos hechos está en manos de todos. Cuidarnos es un acto de responsabilidad colectiva", afirmó Gutiérrez.

Publicidad

En Colombia, según el Instituto Nacional de Salud, 134 personas resultaron lesionadas solo en Nochebuena, y 39 son menores. Estos representa un aumento del 0,9 % con respecto al año anterior.

Noticia en desarrollo...