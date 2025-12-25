En vivo
COLOMBIA  / Volador cayó sobre una vivienda en Medellín durante Navidad y causó incendio: tres menores están UCI

Volador cayó sobre una vivienda en Medellín durante Navidad y causó incendio: tres menores están UCI

El incidente, según detalló el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dejó también dos adultos lesionados. La familia ya estaba durmiendo tras Nochebuena.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 25 de dic, 2025
Volador en Vivienda.
Volador cayó en vivienda.
Noticias Caracol / Colprensa

