En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
SALARIO MÍNIMO VITAL
COLFUTURO
NOVENA
GRIPE H3N2
CASO EPSTEIN
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Hallan cuatro personas muertas dentro de una vivienda de Facatativá: esto se sabe de su muerte

Hallan cuatro personas muertas dentro de una vivienda de Facatativá: esto se sabe de su muerte

El alcalde del municipio confirmó que los fallecidos son personas de nacionalidad venezolana que, al parecer, trabajaban en cultivos de la zona.

Por: Angélica Yelithssa Morales C.
Actualizado: 25 de dic, 2025
Comparta en:
Autoridades revelaron la hipótesis en la muerte de cuatro personas en Facatativá. (Imagen de referencia)
Autoridades revelaron la hipótesis en la muerte de cuatro personas en Facatativá. (Imagen de referencia)
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad