Hallan cuatro personas muertas dentro de una vivienda de Facatativá: esto se sabe de su muerte

El municipio de Facatativá, Cundinamarca, se encuentra consternado tras el hallazgo de cuatro hombres sin vida de nacionalidad venezolana al interior de una vivienda. El suceso ocurrió en el sector de Las Palmas, en la parte alta del barrio Cartagenita, donde las víctimas residían desde hacía algunos meses.

La alerta fue dada por vecinos y familiares, quienes se preocuparon al no tener noticias de los jóvenes desde hace algunos días.Ante la falta de respuesta y tras golpear repetidamente la puerta la noche del 23 de diciembre, los allegados decidieron romper uno de los vidrios de una ventana para ingresar al inmueble, momento en el que percibieron un intenso y persistente olor a gas.

El alcalde del municipio, Luis Carlos Casas, en entrevista con CityTv, dio detalles de hecho y señaló las edades de los fallecidos oscilaban entre los 20 y 30 años y que estos fueron identificados como Brider Asay López (23 años), Anderson Moisés Zulbarán(26 años), Michael Martínez Osorio y Marcos Galindo Pérez. Personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizaron el levantamiento de los cadáveres. La escena no presentaba signos de violencia o desorden.



El mandatario también dijo que tres de los cuerpos estaban tendidos en sus camas, en una de las habitaciones, como si se hubieran quedado dormidos tras una jornada laboral; el cuarto cuerpo fue hallado en el baño de la residencia.



¿Cuál fue la causa de su muerte? Esta la hipótesis que manejan las autoridades

Versiones preliminares indican que el aire en el interior de la casa estaba completamente saturado de gas propano. La principal hipótesis de las autoridades sugiere que los jóvenes podrían haber dejado alimentos cocinándose y, tras quedarse dormidos, se produjo un escape que permitió la acumulación mortal de monóxido de carbono.



Recomendaciones para evitar fugas de gas en su casa

Para evitar una fuga de gas y los riesgos mortales asociados, como la asfixia o las explosiones, es fundamental seguir protocolos de seguridad preventivos, pues el gas (ya sea natural o propano) es una fuente de energía segura solo mientras permanezca contenido en sus conductos. Estas son algunas recomendaciones que da el Cuerpo de Bomberos de Bogotá:



Revisiones periódicas: es necesario inspeccionar regularmente todas las instalaciones de gas de la vivienda para asegurar su integridad técnica.

es necesario inspeccionar regularmente todas las instalaciones de gas de la vivienda para asegurar su integridad técnica. Mantenimiento de equipos: se debe verificar constantemente que las estufas, mangueras y válvulas no presenten desgastes, fugas o daños visibles.

se debe verificar constantemente que las estufas, mangueras y válvulas no presenten desgastes, fugas o daños visibles. Ventilación constante: es vital garantizar que los espacios cerrados tengan una ventilación adecuada para permitir la circulación del aire y prevenir la acumulación de monóxido de carbono.

es vital garantizar que los espacios cerrados tengan una ventilación adecuada para permitir la circulación del aire y prevenir la acumulación de monóxido de carbono. Cuidado al cocinar: no se deben dejar alimentos en el fuego sin supervisión y debe evitar fuertes corrientes de aire cerca de la estufa. Antes de salir de casa, asegúrese de que las perillas estén correctamente cerradas.

