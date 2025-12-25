En vivo
COLOMBIA  / "Me los robaron": madre denuncia que cuatro de sus hijos fueron adoptados y llevados a Jordania

“Me los robaron”: madre denuncia que cuatro de sus hijos fueron adoptados y llevados a Jordania

María Janet Pardo Suárez es una mujer colombiana que asegura haber perdido contacto con cuatro de sus hijos tras un proceso de adopción que, según su testimonio, tuvo irregularidades.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 25 de dic, 2025
"Me los robaron": madre denuncia que 4 de sus hijos fueron adoptados y llevados a Jordania
Cuatro de sus hijos fueron adoptados y llevados a Jordania -
Vos Podés - Canva

