Noticias Caracol  / COLOMBIA  / El emotivo reencuentro de soldados con sus mamás en Tibú: "El mejor 24 de diciembre de mi vida"

El emotivo reencuentro de soldados con sus mamás en Tibú: "El mejor 24 de diciembre de mi vida"

Un operativo sorpresa alegró la Navidad de algunos soldados que trabajan en la base militar de Tibú. Después de varios meses, los uniformados pudieron sentir el calor de un abrazo materno.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 25 de dic, 2025
Editado por: Angélica Yelithssa Morales C.
Soldados se reencontraron con sus madres en Navidad.
