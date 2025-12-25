Ocho homicidios y 23 personas quemadas por pólvora dejó la noche de Navidad en Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá dio a conocer en una rueda de prensa un balance del plan de seguridad ‘Una Navidad con Propósito’. Las autoridades indicaron que entre la noche del 24 de diciembre y la madrugada del 25 en la capital se registraron 8 homicidios relacionados con casos de intolerancia. En cuanto a la cifra de quemados, se reportaron 23 personas lesionadas con pólvora de las cuales 10 son niños y 23 son adultos.

