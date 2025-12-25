En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Ocho homicidios y 23 personas quemadas por pólvora dejó la noche de Navidad en Bogotá

Ocho homicidios y 23 personas quemadas por pólvora dejó la noche de Navidad en Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá dio un balance del plan de seguridad que se realizó en Nochebuena. La cifra de riñas disminuyó en comparación al año anterior.

Por: Angélica Yelithssa Morales C.
Actualizado: 25 de dic, 2025
Balance de plan de seguridad en la noche de navidad.jpg
Balance de plan de seguridad en la noche de navidad.
iStock/Policía de Bogotá

