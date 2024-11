La historia de Karina, exmodelo que cayó en las drogas y vive en las calles de Medellín

Son miles los habitantes de calle en Medellín. En los andenes y puentes de la capital antioqueña se cuentan historias duras y muy tristes, como la de Karina, una exmodelo que cayó en las drogas y vive un verdadero infierno.

Karina asegura haber pertenecido a Stock Models, reconocida agencia donde se han formado algunas de las modelos más influyentes y representativas del país, tales como Paloma Vélez, Patricia Vásquez y Carolina Castro.

Por medio de un video de redes sociales, Karina le contó su historia a la creadora de contenido Andreitha Moreno. Entre otras cosas, mostró su difícil situación y como llegó a ser habitante de calle.

Aseguró ser oriunda de Ocaña, Norte de Santander. En medio de su relato, sostuvo saber siete idiomas y tener tres nacionalidades. Afirmó que desde los 15 años hasta pasados los 20 perteneció al mundo del modelaje, que tuvo un matrimonio de dos décadas y que sus hijos de 18 y 17 años se encuentran en el extranjero.

Mencionó que también tuvo una hija que, lamentablemente, falleció de una enfermedad a sus 7 años de edad. “Perdí a mi hija(..) murió de una enfermedad”. Ese fue el motivo que, según ella, la llevó a caer en el mundo de las drogas. "No quisiera que vieran este video (sus otros hijos) porque para qué me maté 20 años de la vida criándolos y que ellos sepan sus idiomas y todo para que ahorita vean a su mamá así y que digan que ahora no estudian por eso. No tiene sentido”, dijo.

Lo que más impactó a los internautas fue su forma de expresarse, ya que se percibe como muy educada, y muchos esperan que pueda recibir la ayuda necesaria para dejar las calles de Medellín y reconstruir su vida. En su historia también mostró cómo, por su aspecto, ha sido rechazada innumerables veces.

“Adicción es adicción”

“Es bueno que la gente entienda que todo eso tiene un costo (...) todo tiene una enseñanza en la vida, porque en el bazuco hay más dolor que cualquier otra cosa. Adicción es adicción”, expresó Karina en su conversación con la creadora de contenido.

Andrea Moreno le propuso dejar las calles y entrar en un centro de rehabilitación. Karina finalmente mencionó que estaría dispuesta, aunque preferiría encontrar a alguien que le ofrezca su amistad y la apoye para superar esta situación.