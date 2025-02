El cantante Zair Guette habría recibido amenazas, según dijo un amigo: "Lo habían dejado quieto"

Las autoridades siguen recolectando pista sobre el asesinato del cantante barranquillero Zair Guette , cuyo cuerpo fue hallado en el municipio de Ginebra, Valle del Cauca, el pasado 14 de febrero. Antes de morir por un tiro de gracia, el hombre habría sido sometido a diferentes tipos de tortura y maltrato físico.

Zair se encontraba con su mánager, Teddy Vergara Álvarez, quien también resultó agredido. Aunque fue atendido por personal médico, murió horas después por la gravedad de las heridas.

"La Policía Nacional del municipio de Ginebra fue alertada sobre el hallazgo de una persona que presentaba lesiones con arma de fuego y que se encontraba en el corregimiento de Barranco Alto. De forma inmediata, la Policía se desplazó al lugar, localizó a la persona y la trasladó a un centro médico para que recibiera los primeros auxilios”, dijo el comandante del Distrito de Buga, Rubén Darío Gaitán Camelo, desde la red social X.

"Lo estaban amenazando": amigo de Zair Guette

El empresario Luis Ángel Rengifo, también conocido como Engell Melody, indicó en sus redes sociales que el cantante de música popular, de 24 años, estaría siendo amenazado.

“Estoy llamando a Zair y no me contesta, esto tiene que ser una broma. Él sí me dijo que lo estaban amenazando, pero en Barranquilla, no por allá. Él ya había hablado con esa gente y lo habían dejado quieto y todo bien. Yo le dije que se viniera para Estados Unidos”, expresó entre lágrimas.

En su cuenta de Instagram, indicó que el barranquillero "no andaba en cuentos raros" y que era un "excelente ser humano". "El pecado más grande de Zair fue tener ese gran talento", aseguró.

Engell Melody, quien vive en Nueva York, dijo que las amenazas las habría recibido hace más de un año, y que actualmente lo estaba ayudando para poder tramitar la visa a Estados Unidos y poder llevar su talento al país norteamericano.

Luego de que se difundió la noticia de la muerte, el amigo de Zair escribió un sentido mensaje: "Hermano mío, te voy amar toda mi vida. Dios te reciba en su santo reino. Te voy a extrañar y recordar siempre en cada canción, en cada tarima. Como me duele tu partida".

Lo que se sabe de los momentos previos al asesinato de Zair Guette

La familia del barranquillero sostiene que el cantante y su mánager pudieron haber sido engañados antes de ser asesinados. Según su versión, ambas personas fueron supuestamente contactadas para asistir a un concierto en Cali.

Luego del show en la capital del Valle del Cauca, habría ocurrido el crimen. "Los citaron en Cali para una presentación musical y allí los mataron", expresó un familiar del artista a Impacto News.

Los allegados de Zair le dijeron a este medio que el cantante había dejado su vehículo en el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla el jueves y, posteriormente, salió hacia el Valle del Cauca junto a su mánager Vergara, quien figuraba como su apoderado en cada presentación. Por ahora los hechos son materia de investigación.

Además, circula una imagen en la que aparece el nombre del barranquillero en un listado de 25 personas que estarían vinculadas a alias Castor, antiguo miembro de la banda criminal Los Costeños. Sin embargo, los hechos son materia de investigación.



La participación en Yo Me Llamo de Zair Guette

La pasión por la música acompañó a Zair desde los 7 años, por lo que, en 2018, el joven se presentó en Yo Me Llamo personificando a Alejandro Fernández. Aunque los jurados resaltaron que físicamente no se parecía al cantante, su potente e impecable voz los convenció.

Desde entonces Zair, con tan solo 24 años, inició a recorrer el país para dar a conocer su talento para la música regional mexicana. En sus redes sociales, decenas de fanáticos han lamentando su muerte.

"¡Nuestro cantante más grande! Siempre un niño amoroso, talentoso, respetuoso. De verdad que nos hicieron daño", escribió un internauta.

Por su parte, el músico Wilfran Castillo escribió lo siguiente: "¡Qué dolor! Fortaleza a sus familiares. Sin palabras. Una carrera que prometía mucho".

