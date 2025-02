Zair Guette: él era el cantante asesinado que interpretó a Alejandro Fernández en Yo Me Llamo

Con tan solo 24 años, el cantante Zair Guette ya se había empezado a abrir camino en la música regional mexicana, pues su potente voz lo llevó a pisar el diamante de Yo Me Llamo en 2018, donde se dio a conocer gracias a su imitación del cantante Alejandro Fernández. Desde entonces, recorrió el país dando a conocer su talento.

En la descripción de su cuenta de Instagram había escrito: "La vida sin música sería un error", dejando entrever la pasión que tenía como artista, la cual lo llevó a ganar cientos de fanáticos a nivel nacional.

Sin embargo, sus sueños fueron apagados en la mañana del pasado 14 de febrero, cuando fue hallado sin vida en el municipio de Ginebra, Valle del Cauca. Estaba junto con su mánager, Teddy Vergara Álvarez, quien se encontraba herido y, aunque fue atendido por personal médico, murió horas después por la gravedad de las heridas.

"La Policía Nacional del municipio de Ginebra fue alertada sobre el hallazgo de una persona que presentaba lesiones con arma de fuego y que se encontraba en el corregimiento de Barranco Alto. De forma inmediata, la Policía se desplazó al lugar, localizó a la persona y la trasladó a un centro médico para que recibiera los primeros auxilios”, dijo el comandante del Distrito de Buga, Rubén Darío Gaitán Camelo, desde la red social X.

IG: Zair Guette

Él era Zair Guette, cantante asesinado en Valle del Cauca

Oriundo de Barranquilla, desde sus 7 años de edad empezó a mostrar su pasión por la música regional mexicana y su inmenso talento. Según el periódico El Tiempo, creció en el barrio Conidec, junto a su padre zapatero y su mamá, ama de casa.

Trabajando cada vez más en alcanzar su sueño de volverse un cantante reconocido, intentó abrirse paso en la música en otros géneros como el vallenato y el reguetón, pero su sello era la popular ranchera.

Es así como llegó a Yo Me Llamo como Alejandro Fernández. Aunque los jurados en su momento le dijeron que no se parecía físicamente al artista mexicano, su potente voz al interpretar 'Como quien pierde una estrella' hizo que avanzara en la competencia.

En 2020, además, participó en el concurso 'Factor X', donde también logró cautivar a los jurados, aunque no tuvo mucho éxito. No obstante, nunca abandonó su pasión, y se rodeó de personas que confiaban en su talento y que lo llevaron a hacer presentaciones en todo el país.

“Jamás olvido la primera vez que conocí a Zair Guette. Energía, actitud, talento, humildad y demás. Para aquel entonces tenía como jefe a mi amigo Víctor Daza (CEO de Rockstar Studio), el cual me encomendó la tarea de recrear un reel para Zair que generara impacto y diera una breve muestra de sus inicios hasta su aquel presente", rememoró en publicó en sus redes Niko Villaló, uno de sus allegados.

Fanáticos y allegados se despiden de Zair Guette

En su cuenta de Instagram, donde logró acumular más de 160 mil seguidores, decenas de fanáticos y amigos han dejado sus mensajes lamentando lo sucedido.

"¡Nuestro cantante más grande! Siempre un niño amoroso, talentoso, respetuoso. De verdad que nos hicieron daño", escribió un internauta.

"Hermano mío, te voy amar toda mi vida. Dios te reciba en su santo reino. Lo voy a extrañar y recordar siempre en cada canción, en cada tarima. Como me duele tu partida", afirmó el empresario Luis Ángel Rengifo, y acompañó el mensaje con un video de Zair Guette cantando.

Por su parte, el músico Wilfran Castillo escribió lo siguiente: "¡Qué dolor! Fortaleza a sus familiares. Sin palabras. Una carrera que prometía mucho".

Su cuerpo fue hallado en Ginebra, Valle del Cauca. - Foto: redes sociales (Instagram: @zairguette_oficial)

Lo que se sabe del crimen



Tras conocerse que Zair Guette fue asesinado, el artista Engell Melody, uno de sus amigos, comentó en redes sociales que el joven cantante de música regional estaba siendo amenazado en su ciudad natal.

“Estoy llamando a Zair y no me contesta, esto tiene que ser una broma. Él sí me dijo que lo estaban amenazando, pero en Barranquilla, no por allá. Él ya había hablado con esa gente y lo habían dejado quieto y todo bien. Yo le dije que se viniera para Estados Unidos”, expresó entre lágrimas el hombre.

Por otro lado, su familia sostiene que el cantante y su mánager pudieron haber sido engañados antes de ser asesinados. Y es que, según el relato, ambas personas fueron supuestamente contactadas para asistir a un concierto en Cali, pero luego de este encuentro fueron asesinadas.

"Los citaron en Cali para una presentación musical y allí los mataron", expresó un familiar del empresario a Impacto News.

Familiares del artista le dijeron a Impacto News que Zair Guette había dejado su vehículo en el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla el jueves y, posteriormente, salió hacia el Valle del Cauca junto a su mánager Vergara, quien figuraba como su apoderado en cada presentación. Por ahora los hechos son materia de investigación.

