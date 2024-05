El ELN levantó la suspensión de secuestros con fines extorsivos: ¿por qué?

Mediante un comunicado, la guerrilla del ELN anunció que se suspendió el acuerdo sobre el secuestro de civiles y manifestó que continuarán las retenciones económicas. Según esa guerrilla, esta determinación se tomó por incumplimientos del Gobierno nacional a un fondo multidonante.

>>> También le puede interesar: Petro dijo que ofensiva contra disidencias de las FARC en Cauca “debe ser total”

El comunicado fue realizado por el comando central del ELN. Lo que ellos manifestaron es que se incumplió con el compromiso de un fondo multidonante, que tenía como objetivo el mantenimiento de los guerrilleros, que habían renunciado al secuestro con fines económicos.

Algo que se traduce en que el ELN anuncia que continúa con la práctica de los secuestros extorsivos.

Publicidad

¿Qué respondió el Gobierno nacional?

En un comunicado a la opinión pública, la delegación del Gobierno nacional en la mesa de diálogos para la paz con el ELN asegura que el grupo al margen de la ley no ha cumplido con el acuerdo de suspender los secuestros de carácter económico y le recuerda que “el comercio con seres humanos no tiene ninguna clase de justificación y su eliminación no es objeto de ninguna transacción por parte del Estado colombiano”.

Publicidad

El comunicado de la delegación del Gobierno en la mesa de diálogos para la paz dice lo siguiente:

1. En el sexto ciclo de diálogos para la paz el ELN se comprometió, a través de una declaración unilateral, sin un plazo definido, a suspender los secuestros de carácter económico. Como parte de esa declaración, el Mecanismo de Monitoreo y Verificación debía hacer seguimiento a su cumplimiento, lo cual significó su incorporación al acuerdo de cese al fuego bilateral, nacional y temporal, así como a sus protocolos.

2. Durante el mismo ciclo, las delegaciones de paz del Gobierno y del ELN acordaron la creación de un fondo multidonante para la financiación de las actividades de paz contenidas en la agenda de los diálogos consignada en el acuerdo de México. Este fondo de ninguna manera se creó como contraprestación a la suspensión del secuestro o la interrupción de otra acción específica incluida en el cese al fuego. La puesta en funcionamiento del fondo no tuvo desarrollo por la decisión de pausa del ELN anunciada ante los países garantes y acompañantes.

3. La delegación del Gobierno siempre ha dejado en claro al ELN que el comercio con seres humanos no tiene ninguna clase de justificación y su eliminación no es objeto de ninguna transacción por parte del Estado colombiano. Esperamos que el ELN mantenga el compromiso adquirido ante la sociedad colombiana y la comunidad internacional y ponga fin a cualquier forma de secuestro.

Publicidad

#LoÚltimo | ELN finaliza acuerdo de suspensión unilateral a los secuestros económicos.



Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/u1nCQV23C1 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) May 6, 2024

>>>Otras noticias de Colombia: Olmedo López, exdirector de la UNGRD, es citado a declarar ante la Fiscalía