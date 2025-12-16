Él era Jonathan Taborda, conductor fallecido en tragedia de Antioquia: así lo despidieron

La madrugada en la que Jonathan Alexander Taborda Lopera salió de Tolú con destino a Medellín parecía una más en su rutina de trabajo, sin saber que terminaría convertido en una de las tragedias viales más dolorosas que ha vivido Antioquia en los últimos años. Tenía 27 años, una vida por delante y según las redes sociales, dos hijos. Hoy, su nombre se hace parte de la lista de 17 víctimas que dejó el fatal accidente ocurrido en el municipio de Remedios, en el nordeste antioqueño.



Jonathan hacía parte de la empresa transportadora Precoltur y era conocido con cariño como “Cocacolo”, un apodo que, de acuerdo con quienes lo trataron, reflejaba su cercanía, sencillez y buen trato con compañeros y pasajeros. Amigos y familiares lo describen como un joven responsable y con una clara vocación por el volante. En redes sociales, múltiples mensajes coinciden en destacar su compromiso con el trabajo y el respeto con el que asumía cada ruta.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Tras conocerse la magnitud del accidente, la empresa Precoltur emitió un comunicado en el que lamentó lo sucedido. “En Precoltur lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro amigo y conductor Jonathan Alexander Taborda Lopera. Acompañamos con solidaridad y respeto a su familia, amigos y compañeros en este momento de dolor. Su compromiso y vocación permanecerán siempre en nuestra memoria”, señaló la compañía, que también se pronunció en vivo a través de Noticias Caracol.

María Elena Molina, gerente de Precoltur, explicó para Noticias Caracol cómo se enteraron de lo ocurrido y las acciones que emprendieron tras el siniestro. “Muy tristes con esta lamentable noticia. El día de ayer, tipo cuatro de la mañana, nos informa la agencia que teníamos un bus con un accidente, por lo cual activamos toda la operación. Nos fuimos al lugar de los hechos y estuvimos apoyando el rescate”, relató. Según indicó, desde el primer momento la empresa entregó a las autoridades toda la información solicitada para contribuir con la investigación.



Frente a las versiones que comenzaron a circular sobre un posible microsueño o una desatención por parte del conductor, la gerente fue enfática en señalar que Jonathan no tenía antecedentes ni reportes previos. “El chico llevaba con nosotros dos años, en dos contratos, y nunca tuvimos una dificultad. La compañía tiene 40 años y nunca habíamos tenido un problema de esta magnitud”, aseguró. También descartó, por el momento, fallas conocidas en el vehículo, aunque reiteró que todo es materia de investigación.



Homenajes al conductor de la tragedia que enluta a Antioquia

Mientras avanzan las diligencias judiciales y técnicas para esclarecer lo sucedido, el país, por medio de las redes sociales ha sido testigo de un homenaje que ha conmovido a miles de personas. Durante la jornada de este martes, compañeros del gremio transportador, familiares y ciudadanos despidieron a Jonathan con canciones que resonaron en medio del silencio y el dolor. “Tú eres mi hermano del alma” y “Amor eterno” acompañaron el momento, mientras se escuchaban frases como “nadie habló del conductor, vea que no está solo, parcero”, captadas en videos que circularon ampliamente en redes sociales.



El homenaje incluyó el sonido de las bocinas de otros autobuses y un gesto simbólico, con extintores levantados, colegas del volante rindieron honor a quien consideraban uno de los suyos. Un adiós a un hombre que representaba a muchos trabajadores que, día tras día, recorren las carreteras del país para llevar a otros a su destino.

Publicidad

Las muestras de solidaridad no se hicieron esperar, pues miles de mensajes inundaron plataformas digitales con palabras de apoyo y condolencias para las familias de las víctimas. “Hoy el luto es para todos, la empatía no debe tener distinciones. Que descanse en paz Jonathan Alexander Taborda, fortaleza para todas las familias que lloran en esta tragedia”, se lee en uno de los comentarios más compartidos.

Por ahora, la investigación continúa, inicialmente, la hipótesis apuntaba a un posible microsueño; sin embargo, testimonios de sobrevivientes y de familiares de las víctimas han abierto la posibilidad de una falla mecánica en el autobús. “El vehículo presentaba fallas desde antes de partir hacia Medellín. Desde el hotel se reportaron fallas de batería, el aire y del motor”, expresó David Rúa, joven sobreviviente y quien alertó el accidente.

Publicidad

La empresa transportadora aseguró que el conductor tenía todos sus documentos en regla y que el vehículo contaba con los mantenimientos correspondientes. Pero serán las autoridades competentes las encargadas de determinar las causas y posibles responsabilidades.

Entre tanto, Colombia llora la pérdida de 17 personas llenas de sueños y proyectos. La historia de Jonathan Alexander Taborda Lopera, “Cocacolo”, queda como el reflejo de una tragedia, de una persona que salió a cumplir con su trabajo y lamentablemente no regresó a casa.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL