En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ACCIDENTE DE BUS EN ANTIOQUIA
ELECCIONES EN CHILE
TRUMP
ELN
SALARIO MÍNIMO
TOLIMA VS JUNIOR

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  /  Él era Jonathan Taborda, conductor fallecido en tragedia de Antioquia: así lo despidieron

Él era Jonathan Taborda, conductor fallecido en tragedia de Antioquia: así lo despidieron

El conductor fue una de las 17 víctimas fatales del accidente, en el que se transportaba a jóvenes recién graduados de grado once.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 16 de dic, 2025
Comparta en:
Él era Jonathan Taborda, conductor fallecido en tragedia de Antioquia: así lo despidieron
Compañeros, amigos y familiares le rindieron homenaje -
Redes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad