Día sin carro y sin moto en Bogotá 2026: cuáles son las excepciones y cómo operará la jornada

Bogotá realizará la versión número 28 del Día sin carro y sin moto, una iniciativa que se implementa cada primer jueves de febrero tras ser aprobada por votación ciudadana en la Consulta Popular del año 2000, y que este año tendrá lugar el jueves 5 de febrero de 2026. Desde entonces, la medida se ha consolidado como una estrategia para incentivar el uso de medios de transporte alternativos y reducir, de manera temporal, la circulación de vehículos particulares.

Durante la jornada, el Distrito restringirá la circulación de carros y motos de uso privado, con el objetivo de disminuir la congestión vial y evaluar impactos en movilidad, ruido ambiental y calidad del aire. La Secretaría Distrital de Movilidad y otras entidades del Distrito acompañarán la jornada con controles, monitoreo y pedagogía ciudadana.



Durante el Día sin Carro y sin moto del próximo jueves, Bogotá tendrá disponibles más de 683 kilómetros de ciclorrutas y cerca de 9.500 kilómetros de andenes. También se habilitarán corredores acompañados por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) en horarios específicos. La Secretaría Distrital de Ambiente realizará seguimiento a la calidad del aire y los niveles de ruido mediante estaciones de monitoreo, operativos de control a fuentes móviles y mediciones de material particulado, especialmente en zonas con mayor concentración de emisiones.



Vehículos que no podrán circular en el Día sin carro y sin moto

Entre las 5:00 a. m. y las 9:00 p. m. del jueves 5 de febrero, estará prohibida la circulación de los siguientes vehículos:



Automóviles y motocicletas particulares.

Vehículos con permiso de Pico y Placa Solidario.

Vehículos de medios de comunicación con placa amarilla.

Automóviles y motocicletas de academias de conducción.

Vehículos híbridos o a gas.

Taxis y transporte especial con placas terminadas en 7 y 8.

Vehículos de carga, de acuerdo con las restricciones habituales establecidas en el Decreto Único del Sector Movilidad 652 de 2025.

Las autoridades recordaron que el incumplimiento de la medida constituye una infracción de tránsito que puede acarrear una multa de 633.000 pesos, además de la inmovilización del vehículo. En el caso de los conductores con Pico y Placa Solidario, el día restringido será compensado al final del periodo adquirido.



Excepciones: quiénes sí pueden circular en el Día sin carro y sin moto

Pese a la restricción general, el Decreto Distrital establece una serie de excepciones que permiten la circulación de vehículos necesarios para el funcionamiento de la ciudad. Entre ellos se encuentran:



Transporte público del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).

Vehículos destinados al transporte de personas con discapacidad.

Ambulancias y vehículos de emergencia.

Transporte escolar debidamente identificado.

Vehículos con capacidad superior a 10 pasajeros.

Vehículos de servicios públicos domiciliarios.

Vehículos destinados al control y regulación del tráfico.

Caravana presidencial.

Vehículos de las Fuerzas Militares, Policía Nacional, organismos de seguridad del Estado y CTI de la Fiscalía.

Vehículos diplomáticos y consulares.

Motocicletas de vigilancia y seguridad privada.

Vehículos asignados a la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Vehículos eléctricos o de cero emisiones, incluidas motocicletas.

Carrozas fúnebres.

Vehículos destinados al mantenimiento y control operacional del SITP y TransMilenio.

Transporte de valores.

Motocicletas vinculadas a empresas o plataformas de mensajería y domicilios.

Estas excepciones buscan asegurar la prestación de servicios esenciales y el normal desarrollo de actividades prioritarias durante la jornada.



Cómo funcionará el transporte público en Bogotá

El Sistema Integrado de Transporte Público operará con normalidad y con refuerzos durante las horas de mayor demanda. TransMilenio dispondrá de toda su flota disponible, que incluye más de 10.000 buses entre troncales, zonales, alimentadores y duales, además de las cabinas de TransMiCable en Ciudad Bolívar. Los horarios de operación serán:



TransMilenio y TransMiZonal: de 4:00 a. m. a 11:00 p. m.

de 4:00 a. m. a 11:00 p. m. TransMiCable: de 4:30 a. m. a 10:00 p. m.

Adicionalmente, la ciudad contará con más de 8.000 cupos de cicloparqueaderos en estaciones y portales del sistema, para facilitar la combinación de bicicleta y transporte público.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co