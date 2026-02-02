Prohíben desarrollo de actividades marítimas y deportes náuticos en playas del Atlántico

La Dirección General Marítima (Dimar) informó este lunes que la Capitanía de Puerto de Barranquilla anunció la restricción del desarrollo de actividades marítimas e ingreso de bañistas en las playas del Atlántico hasta nueva orden. Esto, señala esa autoridad, ante las condiciones meteomarinas en ese departamento, donde "se prevé cielo mayormente de nublado a cubierto y se esperan posibles lluvias ligeras ante el tránsito de frentes fríos provenientes de Norteamérica, los cuales están generando un deterioro meteorológico significativo en el Caribe colombiano", se lee en un comunicado.



"Esta interacción de fenómenos está generando vientos de dirección variable con velocidades entre 46 y 55 km/h en el norte del Caribe colombiano, así como alturas de olas significativas, que oscilan entre los 3.0 y 4.0 metros de altura", agrega la Dimar en su comunicado, que aclara que "se recomienda a la ciudadanía acatar la señalización vigente, las indicaciones de las autoridades y extremar las medidas de seguridad".

Por otro lado, en Cartagena, el alcalde Dumek Turbay dio a conocer que se prohíbe el ingreso y uso de todas las zonas de playas urbanas, rurales e insulares de la capital del departamento de Bolívar desde este lunes 2 de febrero hasta las 6 p.m. de este mércoles 4 de febrero de 2026. A través del decreto 0034 del 2 de febrero de 2026, el mandatario local tomó esta decisión debido a las actuales condiciones oceanográficas y meteorológicas adversas que afectan la región Caribe.

Desde el Ideam han alertado sobre un atípico incremento en las lluvias en algunas regiones del país, entre ellas el Caribe. Ghisliane Echeverry Prieto, directora de esa entidad, explicó que la razón para el incremento atípico de lluvias se debe a varios factores. "Hemos iniciado el año con un enero con precipitaciones por encima de lo normal, lo que es bastante inusual para este mes del año, ya que históricamente se ha consolidado como un mes de menos lluvia, especialmente en las regiones Caribe y Andina", comenzó diciendo la funcionaria



"Lo que ha ocurrido además en los últimos días es que hemos tenido la incidencia de un frente frío que ha estado aumentando, especialmente en el norte del país y en la región Andina (...) Esperamos que vaya alejándose alrededor del día miércoles de esta semana. Sin embargo, nuestros pronósticos del clima nos muestran que las precipitaciones van a continuar hasta mediados del mes de febrero y que posteriormente irán disminuyendo paulatinamente", agregó la funcionaria.



