En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
REUNIÓN PETRO-TRUMP
FRENTE FRÍO EN COLOMBIA
NICOLÁS MADURO
LLUVIAS EN BOGOTÁ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Hombre falleció por graves quemaduras: vecinos y familiares señalan que mujer le prendió fuego

Hombre falleció por graves quemaduras: vecinos y familiares señalan que mujer le prendió fuego

En la madrugada del sábado se reportó la muerte de un hombre en la ciudad de Medellín. Familiares y vecinos señalan que una mujer le roció una sustancia y le prendió fuego. Conozca lo que dijo la Policía.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 2 de feb, 2026
Comparta en:
Hombre falleció por graves quemaduras: vecinos y familiares señalan que mujer le prendió fuego
Imagen de referencia.
Colprensa

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá dio detalles de la muerte de un hombre registrada en la mañana del sábado 31 de enero en el barrio Loreto, en la comuna 9 - Buenos Aires, en Medellín, Antioquia. La víctima sufrió heridas de gravedad por quemaduras, aunque fue trasladado a un centro médico, su cuerpo no resistió.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Últimas Noticias

  1. Fuerte inundación se presentó en conjunto residencial en Bogotá tras intensas lluvias: fotos
    Inundación en el norte de Bogotá.
    Cortesía
    BOGOTÁ

    Fuerte inundación se presentó en conjunto residencial en Bogotá tras intensas lluvias: fotos

  2. Atlántico.
    Atlántico.
    Suministrada
    COLOMBIA

    Prohíben desarrollo de actividades marítimas y deportes náuticos en playas del Atlántico

"Siendo aproximadamente las 04:09 horas, mediante llamada a la línea de emergencia 123, personal médico de la Policlínica informó sobre el fallecimiento de un paciente que ingresó con lesiones por quemaduras, en hechos ocurridos en el barrio Loreto, comuna Buenos Aires", se lee en información compartida por la Policía de Medellín y el Valle de Aburrá.

El caso, que es materia de investigación, tiene como víctima a un hombre de cerca de 28 años identificado como Alexis Ospina Piedrahíta. "La patrulla llegó al centro asistencial y se entrevistó con el médico de turno, quien manifestó que el ciudadano había ingresado el día 31/01/26 hacia las 01:58 horas, remitido desde la clínica Sagrado Corazón de Jesús, presentando quemaduras de primer y segundo grado, con afectación en las vías respiratorias", agregaron las autoridades.

Algunos ciudadanos, habitantes del sector en donde ocurrieron los hechos en los que terminó herido el hombre, señalaron que lo habrían observado discutiendo con una mujer, al parecer su ex pareja. La mujer, "presuntamente le roció un líquido inflamable (posiblemente gasolina) y posteriormente le prendió fuego, retirándose del lugar", indicaron las autoridades.

Publicidad

William Loaiza, tío de la víctima, le dijo a Telemedellín que la mujer le habría rociado gasolina a la sala de la vivienda donde ocurrieron los hechos. “El resto se lo vació a él y ahí mismo prendió la candela, eso se incendió y él también. El muchacho que estaba al frente corrió a auxiliarlo y le dio pata a la puerta y la abrió y salió él quemado, en llamas”.

Líneas para denunciar abuso sexual y violencia intrafamiliar en Colombia

Las víctimas de violencia sexual o intrafamiliar en Colombia pueden buscar ayuda en las siguientes instituciones: ICBF, EPS, Fiscalía, Policía, instituciones educativas, Personería, Defensoría del Pueblo o Procuraduría.

  • Línea Púrpura en Bogotá 018000 112137, WhatsApp 3007551846 o escribiendo al correo electrónico lpurpura@sdmujer.gov.co
  • Línea 123 Mujer Antioquia o escribiendo al correo electrónico linea123ma@antioquia.gov.co
  • Línea Nacional: 155
  • Policía Nacional: 123
  • Línea Fiscalía General de la Nación: 122
  • Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: 018000 918080
  • Línea de Protección para niños, niñas y adolescentes: 141
  • Línea especializada para la prevención y atención de la Violencia Sexual del ICBF: 018000112440

MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Medellín

Antioquia

Valle de Aburrá

Policía Nacional

Homicidios

Homicidios En Medellín

Publicidad

Publicidad

Publicidad