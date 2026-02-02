Hombre falleció por graves quemaduras: vecinos y familiares señalan que mujer le prendió fuego

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá dio detalles de la muerte de un hombre registrada en la mañana del sábado 31 de enero en el barrio Loreto, en la comuna 9 - Buenos Aires, en Medellín, Antioquia. La víctima sufrió heridas de gravedad por quemaduras, aunque fue trasladado a un centro médico, su cuerpo no resistió.

"Siendo aproximadamente las 04:09 horas, mediante llamada a la línea de emergencia 123, personal médico de la Policlínica informó sobre el fallecimiento de un paciente que ingresó con lesiones por quemaduras, en hechos ocurridos en el barrio Loreto, comuna Buenos Aires", se lee en información compartida por la Policía de Medellín y el Valle de Aburrá.



El caso, que es materia de investigación, tiene como víctima a un hombre de cerca de 28 años identificado como Alexis Ospina Piedrahíta. "La patrulla llegó al centro asistencial y se entrevistó con el médico de turno, quien manifestó que el ciudadano había ingresado el día 31/01/26 hacia las 01:58 horas, remitido desde la clínica Sagrado Corazón de Jesús, presentando quemaduras de primer y segundo grado, con afectación en las vías respiratorias", agregaron las autoridades.



Algunos ciudadanos, habitantes del sector en donde ocurrieron los hechos en los que terminó herido el hombre, señalaron que lo habrían observado discutiendo con una mujer, al parecer su ex pareja. La mujer, "presuntamente le roció un líquido inflamable (posiblemente gasolina) y posteriormente le prendió fuego, retirándose del lugar", indicaron las autoridades.

William Loaiza, tío de la víctima, le dijo a Telemedellín que la mujer le habría rociado gasolina a la sala de la vivienda donde ocurrieron los hechos. “El resto se lo vació a él y ahí mismo prendió la candela, eso se incendió y él también. El muchacho que estaba al frente corrió a auxiliarlo y le dio pata a la puerta y la abrió y salió él quemado, en llamas”.



Líneas para denunciar abuso sexual y violencia intrafamiliar en Colombia

Las víctimas de violencia sexual o intrafamiliar en Colombia pueden buscar ayuda en las siguientes instituciones: ICBF, EPS, Fiscalía, Policía, instituciones educativas, Personería, Defensoría del Pueblo o Procuraduría.

Línea Púrpura en Bogotá 018000 112137, WhatsApp 3007551846 o escribiendo al correo electrónico lpurpura@sdmujer.gov.co

Línea 123 Mujer Antioquia o escribiendo al correo electrónico linea123ma@antioquia.gov.co

Línea Nacional: 155

Policía Nacional: 123

Línea Fiscalía General de la Nación: 122

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: 018000 918080

Línea de Protección para niños, niñas y adolescentes: 141

Línea especializada para la prevención y atención de la Violencia Sexual del ICBF: 018000112440