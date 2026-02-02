Fuertes lluvias afectan varias localidades de Bogotá durante la tarde: así está la movilidad

Durante la tarde de este lunes se registran fuertes lluvias de intensidad variable en varias localidades de Bogotá, de acuerdo con los reportes más recientes del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) y el Sistema de Alerta de Bogotá (SAB).



Según la información oficial, las precipitaciones se han concentrado principalmente en sectores de las localidades de Usaquén, Chapinero, Barrios Unidos, Teusaquillo, La Candelaria y Santa Fe, donde se han presentado lluvias persistentes a lo largo de la jornada.

A esta hora, los sistemas de monitoreo meteorológico indican reflectividad asociada a lluvias moderadas en las localidades de Usaquén, Chapinero, Barrios Unidos, Teusaquillo y Puente Aranda, lo que evidencia la continuidad de las precipitaciones en diferentes puntos de la ciudad.

De acuerdo con la más reciente actualización del IDIGER emitida a las, se reportó un aumento en la intensidad de las lluvias en la localidad de Chapinero. Además, se confirmó la presencia de precipitaciones en Ciudad Bolívar, Engativá y San Cristóbal.



De acuerdo con el IDIGER, el norte de Bogotá concentra las lluvias de mayor intensidad y, hasta ahora, no se reportan emergencias, pero si aumento en los niveles de los caños en sectores clave como la Calle 80



En cuanto a las condiciones climáticas, el Sistema de Alerta de Bogotá señaló que los valores más altos de temperatura registrados durante la tarde se presentaron en Rafael Uribe Uribe, con 17,8 °C, y Tunjuelito, con 17,2 °C, cifras que se mantienen dentro de los rangos habituales para una jornada lluviosa en la capital.

#Actualización (6:00 p.m.) aumenta la intensidad de las lluvias en Chapinero.



También llueve en:

- Ciudad Bolívar

- Engativá

- San Cristóbal



Consulta el minuto a minuto de las lluvias en https://t.co/sUyXbviuZx pic.twitter.com/hjE8od8tdy — IDIGER (@IDIGER) February 2, 2026

¿Cómo está la movilidad en Bogotá?

Respecto a la movilidad, hasta el momento no se han reportado emergencias ni afectaciones graves asociadas a las lluvias, según informó Movilidad Bogotá. No obstante, las autoridades recomiendan a los ciudadanos mantener la precaución en las vías, debido a la posible reducción de la visibilidad y el aumento de superficies resbaladizas.

Los organismos de emergencia continúan realizando seguimiento permanente a través de los radares meteorológicos y los sistemas de monitoreo del Distrito, con el fin de alertar oportunamente sobre cualquier cambio en las condiciones del tiempo.

Las autoridades recuerdan a la ciudadanía que puede consultar información en tiempo real sobre lluvias, temperatura y condiciones meteorológicas a través del Sistema de Alerta de Bogotá (SAB) y los canales oficiales del IDIGER.



Recomendaciones de las autoridades

Por su parte, usuarios en redes sociales han reportado que las lluvias vienen acompañadas de fuertes vientos en varios sectores de la ciudad. Ante esta situación, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para extremar las precauciones al conducir o desplazarse por Bogotá, recordando que la lluvia puede reducir la visibilidad y que el piso húmedo afecta la capacidad de frenado de los vehículos.

Frente a estos riesgos, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) emitió una serie de recomendaciones ante la posibilidad de tormentas eléctricas, vientos fuertes o vendavales:



Buscar refugio en un lugar seguro.

Evitar permanecer en zonas abiertas, debajo de árboles o cerca de estructuras metálicas altas, ya que pueden ser objeto de descargas eléctricas.

Suspender actividades deportivas o recreativas en espacios abiertos durante la tempestad.

Asegurar y revisar el estado de tejados y estructuras elevadas que puedan colapsar por la intensidad de los vientos.

Realizar limpieza preventiva de techos, canales, bajantes y sumideros para evitar acumulaciones de agua e inundaciones.

Conducir con precaución, ya que la lluvia puede disminuir la visibilidad y el piso mojado afecta la capacidad de frenado.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co