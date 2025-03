El panfleto donde apareció Zair Guette antes de ser asesinado: fue declarado objetivo militar

En un panfleto criminal, el nombre del cantante Zair Guette apareció días antes de su asesinato ocurrido el 14 de febrero de 2025. Una organización criminal, identificada como Excosteños de Sebastián, declaró al artista objetivo militar.

Según estos delincuentes, el cantante hallado sin vida y amarrado de pies y manos en Ginebra, Valle, pertenecía “directa o indirectamente” a otra organización criminal conocida como Jorge Eliecer Díaz.

El nombre del artista barranquillero aparecía con una particularidad, pues los delincuentes aseguraron en dicho panfleto que Zair era un “cantante financiado por Castor”. Alias Castor es un señalado delincuente del Atlántico.

Cuando la familia de Zair Guette conoció dicho panfleto se alarmaron. En entrevista con el pódcast Más allá del silencio, Antonio Gómez Rago, hermano del cantante vallenato, dijo que el día que se enteraron del panfleto “mi hermano nos dijo que no preocupáramos, que él estaba solucionando ya todo. Después, a la semana nos dijo que ya todo estaba solucionado, que él llamó a unos amigos y ya”.

Zair Guette, cantante asesinado en Ginebra, Valle del Cauca - Instagram: zairguette_oficial

Por su parte, Linda Rago, mamá de Zair, indicó que un amigo de su hijo fue quien le dio a conocer el panfleto: “Había algo que me decía que él sabía alguna cosa o algo así porque cuando yo escucho que él dijo que Zair tenía a una muchacha embarazada. Pero, eso no era. Entonces, cuando él me dice (lo de las amenazas contra Zair) mi mundo se derrumbó por completo. Ahí comenzaron mis temores, mis nervios estaban arriba”.

Zair Guette le dijo a su mamá que no había problema, que no se preocupara y que él no pertenecía a ninguna red criminal, pues solo se dedicaba a cantar. “La cosa quedó un poquito tranquila, pero siempre con incertidumbre porque en medio había una amenaza. Pasaban los días y todo era tranquilidad”, dijo la mamá.

¿Quién contrató a Zair Guette en Ginebra, Valle?

Según el hermano de Zair, la esposa del cantante fue la que consiguió el contrato para que él cantara en Ginebra, Valle, donde terminó asesinado. “Siempre que se hacía una contratación se hacía un contrato, se preguntaba a esa persona quién lo recomendaba, se le pedía la cédula y un número de un recomendado. Eso se hacía siempre porque Zair ya era una figura pública”.

Sin embargo, según el hermano del artista, la esposa de Zair les dijo a los familiares del cantante que para el show en Ginebra no había contrato. Les mencionó que “no había contrato, pero había una cédula. No había una persona que los recomendara y es extraño porque si no hay ninguna garantía para él, ¿quién le da la seguridad?”.

La joven promesa de la música regional mexicana fue hallada muerta en la tarde del pasado viernes 14 de febrero. - Foto: redes sociales y archivo Noticias Caracol

Además, según el hermano de la víctima, la esposa del cantante dijo que las personas que contrataron a Zair desde Ginebra habían pagado el 50% de la presentación por adelantado, pero lo extraño es que el pago no se hizo de una cuenta de ahorros a otra, sino que se dio desde un corresponsal bancario. Los familiares del artista no saben quién lo contrató: “No sabemos nombre, no sabemos nada”, sostuvo Antonio.

La desconfianza de la mamá de Zair con la esposa

La mamá del artista, además, mencionó que ella se comunicó con la esposa de Zair "y le digo que yo necesito que ella me diga, que me muestre un contrato. (...) Ella me dice que no hay contrato, que ella no realizó ningún contrato y que 'usted sabe cómo es su hijo, terco'", explicó la progenitora del cantante.

Añadió que "ella se siente atacada pero no nos da respuestas. (...) Ella tiene una prima que supuestamente es fiscal que, desde el día uno, empezó a tirarle a mis hijos, a todos, diciendo 'ni su mamá podría pelear nada de Zair porque aquí la única que tiene derecho a todo es Blanca. Yo no estoy peleando nada material, yo lo único que quiero es que el alma de mi hijo descanse en paz".

