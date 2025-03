Mamá de Zair Guette expuso desconfianza con esposa del artista tras el crimen: "No da respuestas"

Ha pasado poco más de un mes desde que se conoció sobre el crimen de Zair Guette, un reconocido cantante de música regional mexicana cuyo cuerpo apareció sin vida en una zona rural de Ginebra, Valle del Cauca, luego de que la joven promesa viajara hacia esta parte del país para dar un supuesto concierto.

Aunque por ahora las autoridades se encuentran adelantando las respectivas investigaciones para poder determinar a ciencia cierta quiénes fueron los autores del crimen y por qué lo hicieron, los parientes y familiares cercanos al artista han dado detalles sobre algunas situaciones que llaman la atención en el caso.

Linda Rago, la madre del hombre asesinado, habló recientemente con el programa 'Más Allá del Silencio' y relató algunas situaciones que se han vivido desde la muerte del cantante. "Mi mundo se derrumbó por completo", dijo la entrevistada, en medio de lágrimas, recordando lo ocurrido.

¿Quién contrató a Zair Guette para cantar en el Valle del Cauca?

En cuanto a los detalles que se tienen sobre el viaje de Zair al Valle del Cauca en el que fue asesinado junto a su DJ, Rago sostiene que los familiares tienen muy poca información, puesto que la que hacía sus contrataciones para conciertos era Blanca, la madre de sus hijos.

"No lo sé (sobre quienes contactaron a Zair Guette para el concierto), la verdad no lo sé porque yo no llevaba la contratación, las contrataciones las llevaba la esposa de él, Blanca. (...) Ella me dijo que no había contrato, tenía la cédula y había un número", señaló la entrevistada al programa citado.

Y es que, acorde con lo que relataron sus parientes,levanta sospecha el hecho de que justo para la presentación en la que fue asesinado , la esposa no contara con un contrato tangible que brindara información de quien solicitaba los servicios del cantante.

"Hablamos con la esposa de el y la esposa nos dice que no hay contrato. Hay una cédula pero no hay una persona que lo recomienda, Ahí está extraño porque tu te pones a mirar y la verdad es que si no hay ninguna garantía para él, entonces quién le da la seguridad a él", dijo el hermano del artista, conocido como 'Toñito'.

Otro de los detalles que levanta sospecha radica en que el anticipo de dinero que se le solía transferir al cantante previo a su presentación se hizo a través de un corresponsal y no de una cuenta a otra como se hacía normalmente.

"Él se va, no volvemos a saber nada de él hasta el 14 que mi hijo me llama a decirme que a Zair me lo habían matado. (...) ¿Qué pasó, quién lo hizo, donde está el contrato, donde está un número de la persona que realizó la llamada?", agregó la mujer.

Los familiares agregan que la esposa y madre de las hijas de Zair Guette es clave en la investigación, ya que era quien hacía los negocios del cantante. Aunque han intentado comunicarse con ella para pedirle información, la mujer ha optado por no dar palabras y asegurar que todos los datos se los brindaría exclusivamente a los investigadores.

"Me comunico con la mamá de las niñas y le digo que yo necesito que ella me diga, que me muestre un contrato. (...) Ella me dice que no hay contrato, que ella no realizó ningún contrato y que 'usted sabe cómo es su hijo, terco'", explicó la progenitora del cantante.

Adicionalmente, Rago dijo que, desde la familia de la esposa de Zair, el tema se ha enfocado, supuestamente, en la parte económica del cantante fallecido, más no el dolor que han sufrido sus familiares desde la lamentable partida .

"Ella se siente atacada pero no nos da respuestas. (...) Ella tiene una prima que supuestamente es fiscal que, desde el día uno, empezó a tirarle a mis hijos, a todos, diciendo 'ni su mamá podría pelear nada de Zair porque aquí la única que tiene derecho a todo es Blanca. Yo no estoy peleando nada material, yo lo único que quiero es que el alma de mi hijo descanse en paz", añadió la madre del artista al programa.

