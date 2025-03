Ellos son los dos escoltas de Germán Vargas Lleras que fallecieron en accidente de tránsito

El ex vicepresidenteGermán Vargas Lleras lamentó la muerte de dos de sus escoltas en un trágico accidente de tránsito cuando retornaban de Cúcuta hacia Bogotá, a la altura del municipio de Belén, en Boyacá.

El siniestro ocurrió en la tarde de este domingo 9 de marzo cuando el vehículo en el cual se transportaban cinco personas se salió de la carretera y terminó destruido, dejando dos muertos y tres heridos.

Las autoridades de tránsito en Boyacá revelaron las identidades de las personas fallecidas en el accidente . Se trata del subintendente Daniel Montes, adscrito a la Dirección de Protección (Dipro), y el sargento Primero Luis Alfonso León, del Ejército Nacional.

“En un absurdo e inexplicable accidente murieron el Sargento León, quien me acompañó durante 21 años, brindándome protección. Soldado Universal, como le decíamos cariñosamente, era también enfermero. Me socorrió en varias oportunidades, salvándome la vida”, lamentó Vargas Lleras, quien no se encontraba en el vehículo debido a que retornaba a Bogotá desde Cúcuta por vía aérea.

El ex vicepresidente y jefe de Cambio Radical también lamentó el deceso del subintendente Daniel Montes, quien acompañó por más de diez años a Vargas Lleras. “Estaba casado con Margley y tenía tres hijos, Michael, Mariana y Daniel. Estamos con ustedes”, dijo el político.

¿Qué se sabe de los heridos?

Vargas Lleras también entregó información sobre el estado de salud de las otras tres personas que iban en el vehículo. Se trata de Víctor Hugo Salinas, quien se encuentra delicado tras perder un riñón en el accidente.

“Milagrosamente salvaron su vida el comisario Saúl Hernández, quien ha hecho parte de mi esquema por más de 20 años, y Julio César Pérez, que se integró a éste por más de 18 años”, dijo.

Para Vargas Lleras, este hecho se habría podido evitar si hubieran recibido el apoyo en tiquetes aéreos y viáticos para sus escoltas. “Espero que se avance en una investigación que nos permita tener mayor claridad de lo sucedido en esta desgracia”, puntualizó.

Al municipio de Belén, en Boyacá, se desplazó un equipo judicial y experto en siniestralidad para reconstruir el hecho y determinar las causas del accidente.

