Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Embarcación del Ejército con 28 soldados naufragó en Nariño: hallan ahogado a militar desaparecido

Embarcación del Ejército con 28 soldados naufragó en Nariño: hallan ahogado a militar desaparecido

El Ejército Nacional confirmó la identidad del soldado fallecido. Se continúa con labores de rescate en la zona por la desaparición de un segundo militar en el incidente. Esto es lo que se sabe.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 27 de sept, 2025
Hallan sin vida a soldado desaparecido tras naufragio en Nariño
ARMADA NACIONAL

