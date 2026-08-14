¿En qué consiste el “Plan Milagro de Reconstrucción” para atender damnificados del terremoto?

La Presidencia, el Ministerio de Vivienda, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el sector empresarial se articularon para llevar a cabo el “Plan Milagro de Reconstrucción” tras el terremoto que sorprendió a Colombia ese 10 de agosto. Bajo la estrategia de “Juntos Reconstruimos Colombia”, el Gobierno de Abelardo de la Espriella plantea articular esfuerzos públicos y privados para atender a los damnificados en un plan de tres fases. La hoja de ruta busca que se coordine la respuesta inmediata y la reconstrucción de las zonas afectadas por el evento sísmico.

De acuerdo con el documento, toda coordinación de las acciones y de los recursos se realizará en el marco del Fondo Milagro, creado por el Gobierno Nacional como instrumento para articular los esfuerzos destinados a la reconstrucción. Dicho fondo sale del decreto de emergencia económica que declaró el Ejecutivo. Según el reporte parcial que tiene el Gobierno de momento, hay más de 12.000 viviendas destruidas, más de 75.000 viviendas averiadas, más de 170 edificios colapsados y decenas de colegios y centros de salud destruidos.

“Ante esta magnitud, el Gobierno ha planteado una intervención que combina atención inmediata, diagnóstico técnico, reparación, mejoramiento de infraestructura, vivienda nueva y reconstrucción territorial”, detalla.



La estrategia articula al sector constructor, que aportará capacidad técnica y trabajará en mecanismos para disminuir costos; el sector financiero estructurará tasas diferenciales y condiciones financieras favorables para el crédito constructor; las cajas de compensación familiar aportarán con subsidios de vivienda y su capacidad de concurrencia con otros aportes públicos.



Paralelo a este plan, el presidente De la Espriella plantea la implementación de un Plan Marshall en Chocó para reconstruir el departamento. "Abandonaron al Chocó a su suerte y es el momento de revindicarlo", dijo en su visita.

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La primera fase: reacción inmediata y diagnóstico

Principalmente, la hoja de ruta plantea como prioridad atender a los damnificados y determinar a nivel técnico la magnitud de los daños. Las familias que resultaron afectadas tendrán acceso a subsidios de arrendamiento que serán entregados por entes territoriales, en articulación con la UNGRD. Además, habrá mecanismos de apoyo asociados a los servicios públicos y otros recursos necesarios para responder a la emergencia.

Los profesionales encargados de realizar las evaluaciones técnicas a las estructuras afectadas fueron denominados por el Gobierno como el “Batallón de Expertos”. Según MinVivienda, los profesionales especializados que conforman el equipo cuentan con alta experiencia y se inscribieron en una convocatoria nacional que fue liderada por la cartera y los gremios.

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El Batallón de Expertos hará un diagnóstico y tamizaje técnico, especialmente sobre las condiciones estructurales y de seguridad de las edificaciones, con el propósito de clasificarlas según su nivel de afectación y establecer cuáles pueden ser reparadas, cuáles requieren intervenciones estructurales y cuáles deberán ser reemplazadas.

El sector empresarial apoyará, además, la respuesta inmediata mediante donaciones, maquinaria amarilla para remoción de escombros y capacidades técnicas y logísticas.

Segunda fase: reconstrucción

Una vez se haya hecho la caracterización técnica, comienza la fase de reconstrucción, bajo el concepto de “Vivienda Milagro”. El modelo contempla que el Gobierno aporte recursos y los ejecutores incorporen contrapartidas, lo que permitirá ampliar la cobertura y atender a un mayor número de hogares.

Una de las primeras medidas será identificar proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS) que estén terminados, disponibles y que se puedan entregar de manera inmediata. El rastreo se hará junto a Camacol y el sector constructor. Estas viviendas se configuran como primera alternativa para quienes perdieron completamente su casa.

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Luego llega la estrategia “Todos Ponen”, un esquema que combina recursos públicos y privados. Para facilitar el cierre financiero de los hogares, concurrirán subsidios del Gobierno Nacional, de las cajas de compensación familiar y de las entidades territoriales. Los empresarios aportarán mediante la reducción de costos y contrapartidas para disminuir el valor final de las soluciones de vivienda.

En el plan luego se priorizarán las viviendas que presenten daños reparables, según la revisión de expertos, para que, mediante intervenciones, recuperen condiciones adecuadas de habitabilidad y seguridad.

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Para esta acción también se establecerá un Banco de Materiales que cuenta con la participación y gestión del sector empresarial. Dicho banco está pensado para facilitar materiales para las intervenciones de reparación y reconstrucción en los territorios.

Tercera fase: soluciones de vivienda para ser entregadas entre 2027 y 2028

La fase posterior de reconstrucción, prevista para desarrollarse durante los próximos años, consiste en soluciones de vivienda y mejoramientos, proyectados para ser terminados y entregados durante los años 2027 y 2028, así como en la implementación de nuevos mejoramientos para las familias afectadas.

También se revisarán diversos mecanismos que permitan habilitar terrenos de manera rápida para el desarrollo de nuevos proyectos de vivienda, asegurando que se cumpla con todas las condiciones técnicas y jurídicas necesarias.

Debido a que la reconstrucción busca ir más allá de las viviendas, se contempla la financiación de equipamientos comunitarios esenciales como colegios, parques, puestos de salud, infraestructura vial, puentes y otros servicios requeridos por las comunidades.

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Para costear estas obras complementarias, el Gobierno evaluará la viabilidad jurídica de utilizar mecanismos como “obras por impuestos” y recursos provenientes del Sistema General de Regalías.

María Paula Rodríguez Rozo

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